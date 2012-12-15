شناسایی 1150 معلول در 17 روستای گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گرگان ظهر شنبه در شورای توانبخشی معلولان شهرستان گفت: تعداد معلولین شناسایی شده در 17 روستا از توابع بخش بهاران هزار و 150 نفر بوده که خدمات لازم در زمینه های مورد نیاز به این افراد در حال انجام است.



محمد حسن غریب معاون سیاسی اجتماعی فرماندار در جلسه شورای توانبخشی معلولین مبتنی بر جامعه CBR اظهار داشت : اجرای چند ساله طرح CBR در روستاهای بخش بهاران توسط اداره بهزیستی ، همکاری بخشداری ، دهیاران و بهورزان روستاها به عنوان توانیاران اجتماعی و سلامت در استمرار و تقویت اجرای طرح بسیار حائز اهمیت است

وی افزود : خدمت رسانی به معلولین به عنوان یک وظیفه ملی ، اداری و اعتقادی نباید مورد غفلت قرار گیرد چرا که آسایش ،آرامش و تأمین رفاه این قشر از جامعه بر همگان تکلیف است و قطعا در پیشگاه خداوند بی اجر نخواهد بود.



هم اندیشی صادقانه حوزه و دانشگاه از الزامات رشد کشور است

فرماندار گرگان گفت : حوزه و دانشگاه به مثابه دو بال برای پرواز علمی کشور هستند که تضعیف هر کدام از این دو بال باعث کندی پرواز می شود.



حیدرعلی احمدی فرماندار گرگان دردیدار با جمعی ازاساتید حوزه و دانشگاه اظهار داشت : تحکیم تعامل حوزه و دانشگاه باعث تسریع در دستیابی به الگوی اسلامی ،ایرانی و پیشرفت می گردد.



وی افزود: پیوند حوزه و دانشگاه بالندگی هر دو نهاد را به ارمغان می آورد ، هم اندیشی صادقانه حوزه و دانشگاه از الزامات رشد کشور است.

ادارات گنبدکاووس آماده مقابله با حوادث احتمالی زمستان باشند

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار گنبدکاوس برلزوم آمادگی ادارات و نهادهای عضو ‏ستاد بحران این شهرستان برای مقابله با حوادث و بحران های احتمالی فصل زمستان تاکید ‏کرد.‏



نورمحمد جعفری درکارگروه تخصصی امداد و نجات و آموزش همگانی این ‏شهرستان، گفت: غالبا درفصل زمستان برخی حوادث و مشکلات درحوزه نهادهای خدماتی رخ می ‏دهد که ادارات و نهادهای متولی و نیز اورژانس، شهرداری و هلال احمر باید آمادگی لازم برای ‏مقابله با این حوادث و رفع آن در اسرع وقت را داشته باشند.‏



وی همچنین باتاکید برضرورت آموزش همگانی امداد و نجات و مقابله با حوادث احتمالی به ‏شهروندان و اصناف و مشاغل پرخطر و نیز دانش آموزان، افزود: آموزش و پرورش، آتش نشانی، ‏نیروی مقاومت بسیج و هلال احمر باید در ارائه این آموزش ها تلاش مضاعف داشته باشند.‏

برپایی 10 غرفه هفته پژوهش آموزش و پرورش استان



ندافی معاون پژوهش ، برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش ضمن تبریک هفته پژوهش ، آن را فرصتی مناسب برای به تصویر کشیدن و قدر دانی از پژوهشگران و مخترعین جوان دانش آموز ذکر کرد.



وی گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور فعال در بخش دانش آموزی و فرهنگیان ، آخرین دستاوردها و تحقیقات و ابداعات و اختراعات حاصل شده را در معرض نمایش علاقمندان گذاشت .



وی افزود: آثار به نمایش در آمده شامل طرح های علمی و پژوهشی و تحقیقی فرهنگیان و همچنین آثار برگزیده دانش آموزی در جشنواره جابربن حیان ، خوارزمی و تولیدات هنرستان ها ، رباتیک و هوا فضا و ... است.

فینال مسابقات والیبال دانش آموزان گرگان



فینال مسابقات والیبال دانش آموزی دبیرستانهای پسر شهرستان گرگان با حضور محمد بهشتی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان، درسالن تختی برگزارشد.



در این دوره از مسابقات ، 23 تیم از دبیرستان های پسرانه شهرستان گرگان با هم به رقابت پرداختند که از هرگروه یک تیم به مرحله شهرستانی صعود کرد.



در فینال این مسابقات ، هنرستان تربیت بدنی امام علی (ع) مقام نخست ،هنرستان کاردانش خلیج فارس مقام دوم ودببرستانهای شهید بهشتی وشهید مصطفی خمینی (1) مشترکا حایز مقام سوم شدند و هنرستان تربیت بدنی امام علی (ع) از بین 23 تیم به مرحله استانی راه یافت .