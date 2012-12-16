بیت‌الله بدرلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارتباط و رایزنی های حزب آبادگران جوان با بدنه اصولگرایان برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اظهارداشت: اقداماتی توسط آبادگران برای رسیدن به ائتلاف ایجاد شده است.

وی در مورد محور این ائتلاف و وحدت گفت: با توجه به سابقه خوبی که آبادگران به واسطه حضور در چند دوره شوراها بدست آورده است ؛ محل رجوع مناسبی است که محور این ائتلاف قرار گیرد.

سخنگوی جمعیت آبادگران جوان، افزود: تاکنون عملکرد آبادگران در انتخابات بیانگر این موضوع بوده است که همیشه به دنبال وحدت بوده است و هیچگاه در گزینش افراد نگاه خودی و غیر خودی نداشته است.

وی شاخص آبادگران برای تهیه لیست انتخاباتی را توانمندی و تجربه در حوزه شهری عنوان و خاطرنشان کرد: نگرانی جدی برای سیاسی شدن جایگاه شوراها را داریم، بر این اساس سعی می کنیم از حضور افراد سیاسی در این جایگاه پرهیز شود.

بدرلو افزود: مصمم هستیم فهرست انتخاباتی آبادگران جوان را بدون جهت گیری سیاسی، از مجموعه ای از افراد متخصص، با تجربه و همچنین بهره برداری از توان جوانان جامعه اصولگرایی ببندیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مطالبی که مطرح کردید آیا ممکن است اصلاح طلبان نیز در لیست انتخاباتی شما جای گیرند؟ تصریح کرد: بله؛ ممکن است اصلاح طلبانی که اسما اصلاح طلب هستند اما به تفکر اصولگرایی نزدیک هستند در لیست ما قرار گیردند.

سخنگوی جمعیت آبادگران جوان، همچنین در جواب این سوال که آیا از اصلاح طلبانی که اکنون عضو شوراها هستند در فهرست خود استفاده خواهید کرد؟ گفت: تعدادی از اعضای اصلاح طلب فعلی شورای اسلامی شهر این ویژگی ها را دارند ؛ البته دایره انتخاب ما وسیع است.

وی با بیان اینکه باید از سیاسی شدن انتخابات شوراها جلوگیری کرد، افزود: انتخابات شوراها یک فرصت برای خدمت بیشتربه مردم است.

بدرلو با تاکید براینکه وزیران سابق یا نمایندگان مجلس لزوما نمی توانند در شوراها موفق باشند، خاطرنشان کرد: صرف داشتن چند دوره نمایندگی و سابقه وزارت نمی تواند ویژگی مثبتی برای کاندیداتوری شورای شهر باشد؛ چراکه این چهره ها توانایی ارتباط با مردم را ندارند.

وی همچنبن با بیان اینکه حسن بیادی در سرلیست فهرست انتخاباتی آبادگران جوان قرار دارد؛ در پاسخ به این سوال که بیادی در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که در این دوره کاندیدا نمی شود، گفت: با سابقه و تجربه ای که بیادی در طول چندسال در شوراها کسب کرده است، عدم حضورش در انتخابات ، ممکن است ضربه بزرگی به بدنه شورای اسلامی شهر تهران وارد آورد.