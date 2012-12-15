اسرائیل در جنگ 8 روزه از فسفر سفید استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ایهاب الغصین رئیس دفتر اطلاع رسانی دولت منتخب فلسطین در غزه رژیم صهیونیستی را به استفاده از فسفور سفید در جریان جنگ هشت روزه غزه متهم کرد.

وی امروز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک اظهار داشت: اشغالگران صهیونیست نوارغزه به ویژه شرق این منطقه را هدف سه قبضه خمپاره قرار دادند که حاوی فسفور سفید بوده است و تصاویر اخذ شده توسط هیئت مستندات جنایات اشغالگران آن را ثابت می کند.

غصین خاطرنشان کرد اگر رژیم صهیونیستی به خاطر استفاده از سلاح های ممنوعه بین المللی در جنگ 22 روزه غزه در سال های 2008 و 2009 محاکمه می شد این بار در جنگ هشت روزه از فسفر سفید استفاده نمی کرد.

خاطرنشان می شود در جریان جنگ هشت روزه غزه 184 فلسطینی شهید و هزار و 399 تن زخمی شدند.