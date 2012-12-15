هوای پایتخت سالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت تمام آلاینده ها به غیر از آلاینده ازن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در حد مجاز و پاک بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم است.

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده منو اکسید کربن با 1 واحد کاهش نسبت به روز گذشته روی عدد 23، دی اکسید گوگرد با 7 واحد کاهش روی عدد 23، ذرات معلق کمتر از10 میکرون با 11واحد کاهش روی عدد 35 و ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون با 9 واحد کاهش نسبت به روز گذشته روی عدد 61 ایستاده است.

مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف است بنابراین انتظار می رود شاخص کیفیت هوا روز آینده به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در شرایط سالم باقی بماند.



