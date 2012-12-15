پیشگیری با اعتبارات و نظارت دولتی توسط مردم به اجرا در می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، تهمینه شکیب در حاشیه نشست مشترک کمیته‌های پیشگیری شوراهای مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی و زنجان به برنامه‌هایی که این کمیته در سال 91 به اجرا درآورده اشاره کرد.

وی برنامه‌های اجتماع‌محور، تشکیل محورهای پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در محلات، آموزش‌های فرهنگی و دینی در مراکز تحت پوشش نهادهای حمایتی و تخصصی، اجرای برنامه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان، دانشجویان، کارکنان ادارات، کارگاه‌های کوچک و بزرگ و اجرای برنامه‌های فرهنگی مذهبی در مهدهای کودک را از جمله برنامه‌هایی ذکر کرد که توسط بهزیستی و دیگر نهادهای عضو کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی به اجرا درآمده است.

شکیب گفت: ده‌ها هزار نفر از شهروندان خراسان رضوی در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم تحت آموزش‌های فرهنگی و پیشگیرانه قرار گرفته‌اند و تمام اعضای این کمیته، در اجرای این آموزش‌ها سهمیم بوده‌اند که نتیجه‌ عملیاتی این برنامه‌ها، ثابت ماندن جمعیت معتادان یا کاهش آنها در برخی شهرها است.

وی عملیات باندهای مافیایی مواد مخدر جهانی در گسترش، تنوع‌بخشی و ارزان‌فروشی مواد صنعتی را زمینه‌ساز توسعه و رشد جمعیت معتادان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ذکر کرد و گفت: با وجود فعالیت بسیار گسترده‌‌ی گروه‌های تبهکار مواد مخدر، انتظار می‌رفت که استان ما که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، فرهنگی و مهاجر‌پذیری، از رشد اعتیاد بیشتری برخوردار باشد اما با تمهیدات و برنامه‌های پیشگیرانه، این آمار یا ثابت مانده و یا کاهش یافته است که این امر برای اجرای وسیع‌تر برنامه‌های پیشگیرانه، یک امید روشن است.

وی در عین حال تصریح کرد: باید این باور در بین تمام مسؤولان ایجاد شود که پیشگیری، تنها راه مبارزه با تجارت مرگ و به تباهی کشاندن نسل آینده است.

وی افزود: اعتبارات تخصیص‌داده شده به امر پیشگیری، به هیچوجه با وسعت برنامه‌هایی که در سند جامع پیشگیری دیده شده، تطابق ندارد و باید کمیته‌های پیشگیری، با توجه به محدویت‌های مالی دولت، راه‌های دیگری برای تأمین منابع بیندیشند.

وی تصریح کرد: یکی از این راه‌ها که می‌تواند منابع زیادی را برای پیشگیری تجهیز کند، شناسایی برنامه‌های فرهنگی و مردمی است که در حال حاضر توسط دستگاه‌های مختلف در سراسر استان به اجرا درمی‌آید اما پیشگیری از اعتیاد در آنها کم‌رنگ است.

وی افزود: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد و شهرستان‌ها، ادارات تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و ایثارگران، سازمان بسیج سازندگی، آموزش و پرورش، معاونت فرهنگی سپاه، حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه و جماعات، شوراهای اسلامی شهر و روستا، از جمله دستگاه‌هایی هستند که هر روز و هر ساعت در شهرها و روستاها برنامه‌های فرهنگی و مذهبی برگزار می‌کنند که پتانسیل بسیار بزرگ و مهمی را برای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه‌ در موضوع اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی برای ما فراهم می‌سازد.

شکیب تأکید کرد: بهزیستی آمادگی دارد تمام برنامه‌ریزان، سخنرانان، مداحان، ائمه جماعات، معلمین، مربیان مراکز آموزشی، نمایندگان شوراهای شهر و روستا و مسؤولان بسیج و سپاه را برای چگونگی انتقال مطالب و گفتارهای پیشگیرانه به صورت رایگان آموزش دهد تا این عزیزان مطالب را به اقصی نقاط استان و به میان مردم ببرند.

وی اظهار داشت: اگر چنین نهضتی در استان ایجاد شود، بی‌تردید یکی از جامع‌ترین برنامه‌های پیشگیری بدون تحمیل هزینه‌ جدید به دستگاه‌ها، به اجرا درمی‌آید.

وی همچنین یادآور شد: بهزیستی در حال حاضر همین برنامه‌ها را در قالب برنامه‌های تخصصی خود مثل تیم‌های اجتماع‌محور و برنامه‌های محله‌محور اجرا می‌کند اما نیروهای لازم برای توسعه‌ این برنامه‌ها را در اختیار ندارد که شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان باید زمینه‌ عملی همکاری سایر دستگاه‌ها با شورا و بهزیستی را فراهم کند.

تولید و فروش مواد مخدر مصداق جنگ نرم است

دبیر کمیته فرهنگی پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر زنجان در این نشست گفت: مواد مخدر با برنامه‌ریزی گسترده‌ نهادهای سیاسی اجتماعی غرب، به ابزاری برای کاهش دین‌گرایی و مذهب‌خواهی در جوانان کشورهای در حال توسعه شده است.

آراض ضیایی افزود: مافیای مواد مخدر چنان قدرتمند و متمول است که حتی گروهی از دانشمندان را در لابراتوارهای تولید این مواد مرگ‌آور بکار گرفته‌ است.

وی تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر را مصداق جنگ نرم دشمنان ایران و انقلاب دانست و گفت: دشمنان در این جنگ به دنبال از بین بردن نسل فعال جامعه و بی‌تفاوت کردن نسل جوان به سرنوشت کشور است.

او تربیت درست و مبتنی بر ارزش‌های دینی را مانع گرایش جوانان به مواد مخدر دانست و گفت: بنا بر این اصلی‌ترین پیشگیری، تحت پوشش قراردادن همه‌ کودکان و نوجوانان و مسلح کردن آنان با سلاح تربیت و فرهنگ اسلامی است که در مقابل حمله‌ مواد مخدر، مصون باشند.

وی کاهش اعتبارات پیشگیری در سال‌های گذشته را عامل اصلی کند شدن برنامه‌های این بخش ذکر کرد و گفت: اگر چه کار فرهنگی اصلی‌‌ترین صحنه‌ فعالیت است اما اعتبارات برای توسعه‌ برنامه‌های پیشگیرانه حرف اول را می‌زند که متأسفانه در سال‌های گذشته با کاهش روبرو بوده است.

اجرا شدن حکم خدا عین پیشگیری است

فرمانده‌ی نیروی انتظامی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اجرا شدن حکم خدا در مجازات قاچاقچیان، عین پیشگیری از گسترش مواد مخدر است.

سردار امیری مقدم افزود: استان خراسان رضوی به لحاظ مرزی بودن، مهاجر‌پذیری، تنوع جمعیتی و زائرپذیری بالای 25 میلیون نفر در سال، شرایط ویژه‌ای برای مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی ایجاد می‌کند که کار را از سایر استان‌ها دشوارتر می‌سازد.

وی با برشمردن صحنه‌های مختلفی که به گفته‌ی او زمینه‌های ترویج بیشتر مواد مخدر را فراهم می‌کند گفت: ‌آرایشگاه‌های زنانه، باشگاه‌های ورزشی، سفره‌‌خانه‌های سنتی، دکه‌های مطبوعاتی جنب مدارس و دانشگاه‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی، برخی مراکز مذهبی و هیئت‌ها و مدارس و مراکز فرهنگی از جمله نهادهای اجتماعی و فرهنگی هستند که می‌توانند زمینه‌ گسترش سوء مصرف مواد مخدر را فراهم کنند و نیروی انتظامی با همه‌ توان به این صحنه‌ها ورود پیدا کرده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی ضمن ابراز نگرانی برای محیط‌های دانشجویی و دانش‌آموزی گفت: شاید کسی نداند که در برخی دکه‌های مطبوعاتی کنار مدارس هم مواد مخدر به فروش می‌رسد و بعضی آرایشگاه‌های زنانه و باشگاه‌های ورزشی هم به مکانی برای عرضه‌ی مواد مخدر تبدیل شده است.

وی افزایش تعداد سفره‌‌خانه‌های سنتی را که به گفته‌ او مانند قارچ از زمین سبز می‌شوند مراکزی برای آلودگی نسل جوان به مواد مخدر توصیف کرد و گفت: قلیان‌سراها مقدمه‌ی ورود به مواد مخدر است و ما نباید بحث‌های مربوط به سلامت جوانان‌مان را بعد سیاسی بدهیم و از منظر نادرست به این مسائل نگاه کنیم.

وی محدود کردن ساعات کار اصناف در ساعات بعد از نیمه شب را اقدامی برای کاهش ترددهای نابهنجار برخی جوانان و گرایش به مواد مخدر ارزیابی کرد و گفت: چه معنایی دارد که مراکز تفریحی بعد از نیمه شب به کار خود ادامه دهند و خانواده‌ها از جایی که جوان‌شان در این ساعت شب پرسه می‌زند بی‌خبر باشند.

وی با اظهار تأسف از اینکه مواد مخدر به گفته‌ی او به برخی مراکز مذهبی و هیآت نیز وارد شده است گفت: هیچ کس و هیچ جا از گزند این مواد مرگ‌آور در امان نیستند و همه‌ باید در این زمینه هوشیار باشیم.