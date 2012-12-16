مشکل مالی بزرگترین دغدغه ذهنی و روانی بازیکنان برق شیراز است

اصغر شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازیکنان برق شیراز در پنج ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند که این موضوع در روحیه‌ آنهاتاثیر منفی گذاشته و باعث شده آنگونه که باید نتوانند توانایی های خود را به معرض نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: در شرایطی که بیشتر تیمها از تعطیلات نیم‌فصل برای جذب بازیکن استفاده می‌کنند باشگاه برق به دلیل مشکل مالی هنوز نتوانسته به شکل مناسب در موضوع نقل و انتقلات ورود پیدا کند.

سرمربی تیم فوتبال برق شیرار تاکید کرد: با وجود تمامی مشکلات در نیم فصل نگاهی دقیق تر به وضعیت بازیکنان خواهیم داشت به گونه ای که پنج نفر از تیم جدا می شوند.

شرفی اضافه کرد: با توجه به وجود دو جای خالی در لیست تیم برق شیراز در نیم فصل نقل و انتقالات هفت بازیکن جدید به ترکیب تیم اضافه می شوند تا با استفاده از توانایی و پتانسیل های آنهابرق شیراز نتایج مطلوب تری را کسب کند.

وی همچنین بیان کرد: در صورت برطرف شدن مشکلات مالی در روزهای آینده تمرینات عادی تیم برق شیراز آغاز می شود تا با تمرینات مستمر، برطرف کردن و ترمیم نقاط ضعف تیم، تلاش بازیکنان،تیم برق شیراز بتواند به لیگ برتر فوتبال کشور صعود کند.