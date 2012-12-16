به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر استفانی فولتن از دانشکده پزشکی دانشگاه مونترال به همراه همکارانش، گروهی از موشها را با رژیم غذایی کم چرب تغذیه کردند که تنها 11 درصد چربی داشت.

گروه دوم موشها از یک رژیم غذایی پرچرب استفاده کردند که 58 درصد آن را چربی تشکیل می داد. این روند طی شش هفته ادامه داشت و دانشمندان به بررسی این موضوع پرداختند که چقدر غذا بر شیوه رفتار حیوانات تأثیرگذار بود.

رژیم پرچربی موجب افزایش دور کمر گروه دوم تا 11 درصد شد اما موشها به طور کلی چاق نشده بودند. این گروه تحقیقاتی از تکنیکهای مختلفی برای ارزیابی رابطه میان تشویق کردن موشها با غذا و رفتار ناشی از آن و احساسات استفاده کردند.

آنها پس از آن مغز موشها را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که مغز آنها پس از مصرف غذاهای چرب از نظر فیزیکی تغییر کرده است.

یکی از مولکولهای مغز که مورد بررسی قرار گرفته بود دوپامین بود که موجب می شود مغز با احساسات خوب به خود پاداش بدهد و مردم را به یادگیری نوع خاصی از رفتار تشویق می کند.

این ماده شیمیایی در انسانها، موشها و سایر حیوانات عملکرد مشابهی دارد.

در عوض CREB مولکولی در مغز است که فعال شدن ژنهای سهیم در عملکرد مغز ما را کنترل می کند، از جمله ژنهایی که باعث تولید دوپامین می شود. این مولکول همچنین در شکل گیری حافظه نیز سهمی برعهده دارد.

فولتون طی بیانیه ای اظهار داشت: این مولکول در مغز موشهایی که از رژیم چرب استفاده می کردند فعال تر بود و در این موشها همچنین سطح بالاتر از هرمون corticosterone که به استرس مرتبط می شود، مشاهده شد. این امر توضیح دهنده چرخه رفتار منفی و استرس است. تغییر رژیم می تواند علائم و نشانه های حساسیت و شرایط استرس زا را از بین ببرد.

نتایج این تحقیقات در مجله آن لاین چاقی بین المللی منتشر شده است.