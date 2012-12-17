دولت در حال حاضر به فکر معیشت مردم باشد

ضرغام صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های اخیر دولت تاکید کرد: انتظاری که طی این چند ماه از دولت باقی مانده است خدمات رسانی به مردم و رفع مشکلات و گرفتاریهاست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر رفع مشکلاتی مربوط به بیکاری و معیشت بر هر چیز واجب تر است که دولت باید به اینگونه مباحث دقت کند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: تغییر و تحول از جمله وظایف مسئولین است اما در شرایط کنونی که چند ماهی تا پایان دولت باقی نمانده انتظار مردم این است که دولت به فکر آنها باشد.

صادقی یادآور شد: اینکه برخی از تغییر و تحولات به دلیل عملکرد منفی و یا مثبت است باید به مدت زمان فعالیت آنها نیز توجه داشت که اگر در نوع فعالیت آنها مشکلی وجود داشته دولت باید قبل از این به فکر تغییرات بود.

وی ادامه داد: به هر شکل در پایان یک دولت تغییرات باید در حد متعارف باشد.