محمدرضا معصوم‌زادگان، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه این گروه در ایام انتخابات اثر نمایشی ویژه‌ای تولید خواهد کرد یا خیر؟ اظهار کرد: در این مدت شبکه تهران بیشتر در حوزه اجتماعی و کارهای ترکیبی غیرنمایشی برنامه خواهد داشت و می‌شود گفت که کار ویژه نمایشی نداریم. شبکه تهران در این ایام سریال "طهران نو" به کارگردانی فرید سجادی‌حسینی را پخش می‌کند که یک طنز 30 قسمتی است.

وی از قرار داشتن دو طرح در مرحله نگارش خبر داد و افزود: طرح اول درباره کارگران زحمتکش رفتگر است و طرح دیگر به حوزه بازیافت مربوط می‌شود تا اگر شرایط فراهم شد نگارششان به صورت جدی دنبال شود. ما نویسندگانی را نیز دعوت کرده‌ایم و این موضوعات حوزه خدمات شهری را با آنها در میان گذاشته‌ایم.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران در پایان یادآور شد: قرار است دوستان نویسنده به ما طرح‌هایی در زمینه تاکسیرانی نیز ارائه دهند. همچنین طرح‌های عمومی دیگری در حوزه شهری داریم که در مرحله بحث و بررسی قرار دارند.

مهران احمدی و شقایق دهقان در "طهران نو"

"طهران نو" دومین سریال سجادی حسینی پس از "بانو" و روایت زندگی کیا مقدم است که پس از 12 سال دوری از وطن و شکست در زندگی زناشویی برای پیگیری کارهای شخصی به کشور باز می‌گردد ولی در همان بدو ورود با اتفاقی روبرو می‌شود که زندگی او و بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مهران احمدی، علی سرابی، هومن سیدی، بهروز شعیبی، شقایق دهقان، ندا مقصودی، سمیرا ذکایی، لیندا کیانی، گلاره عباسی، بهناز جعفری، آتنه فقیه نصیری، پوراندخت مهیمن، سوگل طهماسبی، بیژن افشار و الهام کردا بازیگرانی هستند که در "طهران نو" ایفای نقش می‌کنند.