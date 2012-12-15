همایش پژوهش و فناوری تولید محور در بشرویه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری بشرویه گفت: همایش پژوهش و فناوری تولید محور همزمان با ۳۰آذر در این شهرستان برگزار می شود.

مرتضی صفری افزود: حمایت از ایده های پژوهشی و فناوری دانش آموزان و دانشجویان از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی اظهار داشت: ارایه ایده های نو، فرآیند ثبت اختراعات، شرکت های دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر محورهای عمده این همایش است.

صفری همچنین از برگزاری فراخوان ایده های نو به مناسبت هفته پژوهش خبر داد و گفت: از ایده های برتر شرکت کنندگان این فراخوان در همایش پژوهش تقدیر می شود.

وی یادآور شد: طرح های ارایه شده علاوه بر جدید و نو بودن باید از دارای توجیه اقتصادی بوده و همچنین کاربری صنعتی داشته باشد.

سرپرست مرکز رشد بشرویه یادآور شد: تسهیلات پارک علم و فناوری برای حمیت از طرح های پژوهشی به طرح هایی که در قالب شرکت های دانش بنیان ارایه شده باشند تعلق خواهد گرفت.

تصویب 201 طرح کشاورزی در کارگروه کشاورزی درمیان

فرماندار درمیان گفت: در سال جاری 201 طرح کشاورزی زیر 30 میلیون تومان در کارگروه توسعه کشاورزی درمیان به تصویب رسیده است.

رجبعلی براتی در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی درمیان اظهار کرد: یک میلیارد و 449میلیون و 700 هزار تومان تسهیلات برای اجرای این طرحها به متقاضیان پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه در نهمین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی درمیان نیز 40 طرح کشاورزی به ارزش 254 میلیون و 900 هزار تومان مصوب شد گفت: تاکنون اجرای شش طرح با اعتبار بالای 30 میلیون در کارگروه شهرستانی مصوب گردیده است که 4 طرح به تصویب نهایی رسیده است.

وی یادآور شد: از ابتدای دولت نهم 319 طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر 88 میلیارد تومان در این شهرستان مرزی به بهره‌ برداری رسیده است.

وی از تکمیل مجتمع دامپروری و مکانیزه کردن صنعت آبیاری اراضی باغی و کشاورزی به عنوان مهم‌ ترین طرح های کشاورزی در دست احداث درمیان یاد کرد.

وی افزود: قرارداد مکانیزه شدن آبیاری 329 هکتار از اراضی درمیان با شرکت‌های مربوطه در سال گذشته امضاء شده و تاکنون 130 هکتار از اراضی با اعتبار یک میلیارد و 316 میلیون تومان مکانیزه شده است.

فرماندار درمیان با اشاره به پیشرفت فیزیکی 70 درصدی مجتمع دامپروری این شهرستان تصریح کرد: با تکمیل این طرح 25 فرصت شغلی جدید به صورت مستقیم برای شهروندان مرزنشین ایجاد می ‌شود.

2000 بازدید بهداشتی از مراکز عرضه مواد غذایی درمیان انجام شد

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری درمیان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، دو هزار و 153مورد بازدید بهداشتی از مجموع 339 واحد توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی درمیان به عمل آمد.

علی عباسی در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان درمیان اظهار کرد: در هشت ماه نخست امسال هزار و 407 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته و غیرقابل مصرف در این شهرستان کشف و معدوم شد.

معاون فرماندار درمیان گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری 357 مورد بازدید از مساجد و حسینیه های شهرستان انجام شده که 210مورد مربوط به دهه محرم بوده است.

عباسی اظهار کرد: ارتقای سطح سلامت و بهداشت شهروندان در گرو تعامل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شبکه بهداشت و درمان است و کارگروه سلامت و امنیت غذایی نقش محوری در سلامت جامعه دارد.

وی گفت:در اجرای طرح فوریت های بهداشتی 62 مورد نمونه ‌برداری از انواع مواد غذایی موجود در مراکز توزیع مواد غذایی و 160مورد آزمایش میکروبی آب در سطح شهرستان انجام گرفت که پس از انجام آزمایشات سلامت همه نمونه ‌ها تأیید شده است.