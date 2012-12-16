وجود 1100 نجات غریق فعال در فارس/کسب مقام سوم در مسابقات کشوری

عباس دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از یک هزار و 100نجات غریق فعال در استان فارس 35 درصد را بانوان و 65 درصد را آقایان تشکیل می دهند که این افراد بیشتر در شهرستان های که هیئت در آنها فعال است شامل آباده ، لار، کازرون، شیراز فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: سابقه نجات غریق در استان فارس به سال 1341 برمی گردد و از آن زمان تاکنون 33 استخر در سطح استان ایجاد شده است.

رئیس هیئت نجات غریق استان فارس تاکید کرد:هم اکنون در سطح استان فارس تعدادی مدارس نجات غریق برای آموزش شناو نجات غریق به علاقمندان وجود دارد که درآینده نزدیک تعداد آنها افزایش می یابد.

کسب مقام سوم در مسابقات کشوری

دبیری در ادامه به موفقیت تیم بانوان وآقایان فارس در مسابقات کشوری نجات غریق دریایی استخری اشاره کرد وافزود: در این مسابقات که در جزیره کیش برگزار شد تیم آقایان فارس با استفاده از احمد رضا جلالی، محمود ابوطالبی، صدرالدین نیک سرشت، آرین علیایی، سجاد رزمجو با مربیگری جمال بندگانی و سرپرستی عباس دبیری توانستند مقام سوم مسابقات ر اکسب کنند.

وی اضافه کرد: در بخش بانوان نیز نرجس موسوی، زهرا حسین زاده، شیماعبدشنطیایی، زهرا اسدزاده،مریم اورنگی،فاطمه رئوفت با مربیگری و سرپرستی فروزنده زرآور مقام سوم مسابقات کشوری نجات غریق دریایی استخری بانوان راکسب کردند.

رئیس هیئت نجات غریق استان فارس همچنین یادآور شد: در مسابقات کشوری نجات غریق دریایی استخری بانوان ، جایزه ویژه به فروزنده زرآور به عنوان بهترین مربی سال داده شد و هیئت نجات غریق فارس نیز به عنوان هیئت فعال در سطح کشور شناخته شد.