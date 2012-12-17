فعالیت 54 موسسه خیریه تحت پوشش اداره کل بهزیستی در استان سمنان

امیر خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فعالیت 54 موسسه خیریه تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان سمنان، گفت: باید در کنار استفاده از صندوق های کمک مردمی، از شیوه های نوین برای توانمندسازی موسسه های خیریه استفاده شود.

نقش به سزای موسسات خیریه در سطح جامعه



مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه موسسات خیریه یکی از مهمترین اقدامات در عرصه اقتصادی و فرهنگی هستند افزود: تعداد و عملکرد این مراکز یکی از فاکتورهای مهم برای ارزیابی فرهنگ هر کشور است.

خراسانی سابقه فعالیت موسسات خیریه را به سال های بسیار دور حتی پیش از ظهور اسلام و روی آوردن مردم ایران زمین به این آئین الهی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت و گسترش موسسات خیریه از بارزترین مصادیق مشارکت اجتماعی مردمی در قالب یک رقابت سالم و خداپسندانه در امر خدمت به مردم به منظور رفع مشکلات جامعه و برطرف کردن فقر به معنای عام کلمه در سطح اجتماع است، تاکید کرد: قطعا هرچه حضور داوطلبانه موسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی در این عرصه بیشتر باشد آن جامعه رشد یافته تر و پویاتر خواهد بود.

سرپرستی و کمک مالی به کودکان بی سرپرست

خراسانی افزود: یکی از برنامه های سازمان بهزیستی، سرپرستی و کمک مالی به کودکان بی سرپرست است که در این میان می توان کودکان سر راهى، کودکان خانواده هاى از هم گسیخته، فرزندان والدین زندانى، فرزندان والدین متوارى، فرزندان والدین بدون صلاحیت و به طور کلی فرزندان بی سرپرست، بدسرپرست یا محروم از پدر و مادر را جزو این گروه قرار داد.

وی تصریح کرد: تربیت و آموزش کودکان و سپردن کودکان بی سرپرست به خانواده هاى داراى صلاحیت از دیگر اقدامات و وظایف این سازمان به شمار مى رود.

بهره مندی زنان بی سرپرست از امکانات و برنامه های سازمان بهزیستی



مدیر کل بهزیستی استان سمنان با اشاره به حضور برخی گروه های آسیب پذیر اجتماعی در هر جامعه، عنوان کرد: همچنین زنان آبرومند و بی سرپناهی هستند که برای تأمین مخارج زندگی تحت پوشش این سازمان قرار دارند.

خراسانی تصریح کرد: این گروه نیز که هم نیازمند به کمک های مالی برای زندگی و هم به برنامه های مشاوره ای در زمینه تربیت و تعلیم فرزندان و مشکلاتشان تا مرحله اجتماعى شدن، ازدواج، اشتغال، بازتوانى و ترخیص هستند، از برنامه های سازمان بهزیستی بهره مند می شوند.

همکاری سازمان های مردم نهاد خیریه با سازمان بهزیستی



مدیر کل بهزیستی استان سمنان در خاتمه خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر سازمان های مردم نهاد خیریه با این اداره کل شد و افزود: این موسسه ها، برای پیشبرد هر چه بهتر امور خود، با معاونت های مشارکت های مردمی و امور اجتماعی این سازمان همکاری بیشتری داشته باشند.