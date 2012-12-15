به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی بعدازظهر شنبه در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی در سالن اجتماعات فرمانداری نهاوند گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی مطرح شده و مردم به خاطر وضع تحریم ها و فشارهای شدید اقتصادی رعایت اسراف و تفریط را سر لوحه کار خود قرار داده اند هزینه کردن از بیت المال برای مسائل شخصی شایسته نیست.

وی گفت: فرماندار نهاوند در اقدام ارزشی و شایسته دستور داد تا مدیران و مسئولان اجرایی از هر گونه انتشار پیام تبریک به وی در مطبوعات که هزینه بالایی دارد و هیچ منفعت و فایده ای برای شهرستان نهاوند ندارد، خوداری کنند.

امام جمعه نهاوند افزود: این دستور در این شورا مصوب و به سایر ادارات شهرستان بخشنامه میشود تا از این پس از هزینه بیت المال صرف مسائل شخصی نشود.

وی گفت: برنامه ریزی بر پایه فرهنگ و ارزشهای اسلامی و منویات مقام معظم رهبری باید در دستور کار شورای فرهنگی شهرستان نهاوند قرار داشته باشد.

وی اظهار داشت: اوج تلاش شورای فرهنگ عمومی باید معطوف به ارزش های اسلامی و فرهنگ سازی دینی باشد و چنانچه در جامعه فرهنگ عاشورایی حاکم شود همه بدی ها و زشتی ها از چهره جامعه زدوده و توجه به معروف ها زیاد می شود.

حجت الاسلام مغیثی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص سبک زندگی گفت: این سخنان موجی را در کشور بوجود آورده و هم اینک شورای فرهنگ عمومی نهاوند این موضوع مهم و آینده ساز خانواده را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است.

وی افزود: شورای فرهنگی نهاوند در قالب کا گروههای مختلف موضوعات مهم در سبک زندگی مردم اعم از رفتار شناسی، جمعیت شناسی، مواد مخدر، ازدواج، طلاق و سایر امور تحقیقاتی را با پژوهش دقیق مطالعه کرده و کار کردهای راهبردی را براساس این تحقیقات به مردم و آحاد جامعه ارائه می کند.

وی اظهار داشت: تدوین سند مهندسی فرهنگی شهرستان نهاوند بر محوریت برنامه پنجم سند چشم انداز و منویات مقام معظم رهبری در کمیته پژوهش شهرستان در حال انجام است.