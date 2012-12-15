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۲۵ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۸

حجت الاسلام مغیثی:

خودداری از چاپ پیام‌های تبریک با هزینه بیت المال حرکتی ارزشی است

خودداری از چاپ پیام‌های تبریک با هزینه بیت المال حرکتی ارزشی است

نهاوند - خبرگزاری مهر: امام جمعه نهاوند گفت: خودداری از چاپ پیام‌های تبریک با هزینه بیت المال حرکتی ارزشی است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی بعدازظهر شنبه در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی در سالن اجتماعات فرمانداری نهاوند گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی مطرح شده و مردم به خاطر وضع تحریم ها و فشارهای شدید اقتصادی رعایت اسراف و تفریط را سر لوحه کار خود قرار داده اند هزینه کردن از بیت المال برای مسائل شخصی شایسته نیست.

وی گفت: فرماندار نهاوند در اقدام ارزشی و شایسته دستور داد تا مدیران و مسئولان اجرایی از هر گونه انتشار پیام تبریک به وی در مطبوعات که هزینه بالایی دارد و هیچ منفعت و فایده ای برای شهرستان نهاوند ندارد، خوداری کنند.

امام جمعه نهاوند افزود: این دستور در این شورا مصوب و به سایر ادارات شهرستان بخشنامه میشود تا از این پس از هزینه بیت المال صرف مسائل شخصی نشود.

وی گفت: برنامه ریزی بر پایه فرهنگ و ارزشهای اسلامی و منویات مقام معظم رهبری باید در دستور کار شورای فرهنگی شهرستان نهاوند قرار داشته باشد.

وی اظهار داشت: اوج تلاش شورای فرهنگ عمومی باید معطوف به ارزش های اسلامی و فرهنگ سازی دینی باشد و چنانچه در جامعه فرهنگ عاشورایی حاکم شود همه بدی ها و زشتی ها از چهره جامعه زدوده و توجه به معروف ها زیاد می شود.

حجت الاسلام مغیثی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص سبک زندگی گفت: این سخنان موجی را در کشور بوجود آورده و هم اینک شورای فرهنگ عمومی نهاوند این موضوع مهم و آینده ساز خانواده را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است.

وی افزود: شورای فرهنگی نهاوند در قالب کا گروههای مختلف موضوعات مهم در سبک زندگی مردم اعم از رفتار شناسی، جمعیت شناسی، مواد مخدر، ازدواج، طلاق و سایر امور تحقیقاتی را با پژوهش دقیق مطالعه کرده و کار کردهای راهبردی را براساس این تحقیقات به مردم و آحاد جامعه ارائه می کند.

وی اظهار داشت: تدوین سند مهندسی فرهنگی شهرستان نهاوند بر محوریت برنامه پنجم سند چشم انداز و منویات مقام معظم رهبری در کمیته پژوهش شهرستان در حال انجام است.

کد مطلب 1766902

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