حجاج خراسان جنوبی 89 میلیون ریال به کمیته امداد کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا حسینی اظهارداشت: در ایام حج تمتع سال جاری تعداد 433 نفر از حجاج این استان بالغ بر17میلیون ریال وجه نقد، اطعام هزار و 85 نفر از مددجویان در قالب ولیمه و 122 کیلوگرم گوشت قرمز به این نهاد کمک کردند.

وی درخصوص این طرح معنوی وخداپسندانه بیان کرد: دراین طرح زائرین بیت الله الحرام و عتبات عالیات علاوه بر وجه نقد بخشی از ولیمه و نذورات خود را به منظور کمک به محرومین و نیازمندان به این نهاد اختصاص می دهند.

وی یادآور شد: زائران نیکوکار می توانند قبل از آغاز این سفر روحانی مبلغی را تعهد نمایند و پس از برگشت، مبلغ را به نزدیکترین اداره کمیته امداد در سطح استان تحویل تا در امور محرومین این نهاد هزینه شود.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان ادامه داد: در این طرح علاوه بر جلوگیری از اسراف و هزینه های بیهوده قبل و پس از این سفر معنوی زمینه انجام امور خیر و خداپسندانه برای حجاج فراهم می شود.

حسینی، سازماندهی حمایت های مادی و معنوی حجاج در راستای رفع مشکلات خانواده های نیازمند، تقویت و توسعه مشارکت حجاج نیکوکار و خیر در زمینه حمایت از محرومین جامعه اسلامی و احیاء سنت حسنه انفاق سفر حج را از برکات اجرای این طرح عنوان کرد.

کمک یک میلیارد و 800 میلیون ریالی حامیان به ایتام قاین

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان قاین از همکاری یک هزار و 846 حامی با این نهاد خبر داد.

ضیاءالدین فارابی با بیان اینکه یکی از دستورات موکد دین مبین اسلام در خصوص محبت کردن به ایتام است، افزود: در حال حاضر 854 یتیم در شهرستان قائن تحت حمایت این نهاد هستند.

وی ادامه داد: در زندگی انسان ها خلاها و کمبودهای وجود دارد که جز از طریق محبت و دلسوزی نمی توان آنها را جبران کرد و در این میان کودکان یتیم با توجه به اینکه از نعمت پدر و مادر بی بهره می باشند، نیازمند محبت و توجه بیشتر هستند تا از این طریق به نیازهای عاطفی آنها پاسخ داده شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قاین گفت: حامیان نیکوکار بیش از یک میلیارد و 825 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت این نهاد در قائن اهدا کردند.