واگذاری ناوگان اتوبوسرانی به بخش خصوصی در قم موفقیت آمیز بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی عصر شنبه در همایش تجلیل و تکریم از خادمین ناوگان شهری قم که در آستانه 26 آذرماه روز جهانی حمل و نقل در هتل استقلال قم برگزار شد، با قدردانی از خدمات رانندگان ناوگان اتوبوسرانی قم اظهار داشت: حمل و نقل نقش بنیادی در پیشرفت کشور دارد که باید به آن توجه جدی داشت.



وی عنوان کرد: فعالیت در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی و شهری مشکل است که مسئولان باید مشکلات رانندگان را نیز مد نظر داشته باشند.



نماینده مردم قم در خانه ملت با بیان اینکه امیدواریم بخش خصوصی در کنار بخش دولتی در عرصه حمل و نقل شهری خدمات خوبی را به مسافران دورن شهری ارائه کنند، افزود: امروزه دنیا برای بخش خصوصی حساب جداگانه‌ای باز می‌کند و بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف از جمله حمل و نقل موفقیت‌های خوبی داشته است.



وی افزود: واگذاری ناوگان اتوبوسرانی در استان قم به بخش خصوصی با موفقیت همراه بوده که شرکت‌های خوبی در این عرصه وارد میدان شدند و خدمات خوبی ارائه و شورا و شهرداری نیز بر آنها نظارت می‌کنند.



امیرآبادی با بیان اینکه مسئله کار و تأمین زندگی رانندگان بسیار مهم است، افزود: برخی از اوقات تغییر در نرخ حمل و نقل اثراتی بر روی سایر اجناس به همراه دارد که به همین دلیل تصمیم گیری‌ها در این زمینه با حساسیت‌هایی مواجه است اما در عین حال مسئولان باید هزینه‌هایی که یک راننده اتوبوس و یا تاکسی با آن دست به گریبان هستند در نظر داشته باشند.

