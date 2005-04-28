شون بين در فيلم سايلنت هيل بازي مي كند

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" اين هنرپيشه كه شهرتش را وام دارايفاي نقش منفي درفيلم " چشم طلايي " از مجموعه آثار جيمزباند است، توافق كرد كه درفيلم " سايلنت هيل " به ايفاي نقش بپردازد.

اين اثرشرح حال مادرودختريست كه درصدد دست يافتن به رازيك شهرمتروك برمي آيند.

اين فيلم براساس يك بازي ويدئويي پرفروش كليد مي خورد وشاهد نقش آفريني بازيگراني چون " رادا ميشل " ، " لاري هولدن "، " دبرا كارا انگر" و" كيم كوتز" است.شنيده ها حاكي ازاين است كه " شون بين " دراين اثرنقش شوهرزن ماجراجو را بازي مي كند.

