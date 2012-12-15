به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در ورزشگاه " الصداقه " شهر کویت در حال برگزاری است، ابتدا در دقیقه 40 بازی تیم ایران توسط امید نظری موفق به بازکردن دروازه تیم یمن شد اما در واپسین لحظات وقت اضافه یمنی ها از روی یک ضربه آزاد و توسط " فواد" توانستند دروازه تیم ملی ایران را باز کنند تا نیمه اول با تساوی به پایان برسد.

در دیگر دیدار همزمان این گروه که تاثیر مستقیمی روی سرنوشت تیم ملی ایران دارد دو تیم عربستان و بحرین به تساوی بدون گل رسیدند. ایران در صورت پیروزی پرگل برابر یمن و تساوی این دو تیم می تواند به مرحله بعد صعود کند.