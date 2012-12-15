3 هزار مورد حیوان گزیدگی در لرستان/ برگزاری همایش بیماریهای مشترک انسان و دام

به گزارش خبرگزاری مهر، امید علی پاپی با بیان اینکه بیماری هاری یکی از بیماریهای مشترک انسان و حیوان است که در تمام نقاط دنیا وجود داشته و در ایران نیز به صورت بومی و آندمیک وجود دارد، گفت: در استان لرستان هم این بیماری در بین حیوانات وحشی و اهلی وجود دارد اما با اقدامات بهداشتی این بیماری بطور 100 درصدی و کامل قابل پیشگیری است.

وی ادامه داد: در این راستا با اقداماتی که در حوزه بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی لرستان صورت گرفته بیماری هاری به طور کامل تحت کنترل است.

یک مورد مشکوک به بیماری هاری گزارش شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یادآو شد: طی شش ماه نخست سال جاری بیش از سه هزار نفر از ساکنین استان که به طور عمده نیز کشاورز و دامپرور بودندتوسط حیوانات مختلفی نظیر سگ، گرگ، روباه و سایر جوندگان و حشرات مورد گزش قرار گرفته اند که اقدامات درمانی و بهداشتی لازم و واکسیناسیون نیز برای آنها انجام شده است.

پاپی با بیان اینکه در سالهای گذشته هر ساله تنها یک مورد هاری در استان گزارش شده است، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون هم فقط یک مورد که مشکوک به هاری گزارش شده است.

رئیس مرکز بهداشت لرستان از مردم استان خواست که سعی کنند در معرض گزش حیوانات قرار نگیرند و در صورت گزش هم بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی و بهداشتی به مراکز بهداشتی در سطح استان مراجعه کنند تا از ابتلا به این بیماری که در صورت بروز علائم بالینی درمان ناپذیر است جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: با اقدامات بهداشتی و درمانی و انجام واکسیناسیون این بیماری قابل درمان و کنترل است.

برگزاری همایش علمی بیماری های مشترک انسان و دام

امیدعلی پاپی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و رئیس مرکز بهداشت استان از برگزاری همایش کشوری بیماریهای مشترک انسان و دام تا پایان سالجاری در این دانشگاه خبر داد.

وی گفت: با توجه به اینکه استانهای غربی کشور از قطب های دامپروری بوده و بعضی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام نظیر تب مالت که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است در این مناطق شیوع و بروز بیشتری دارد این همایش در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز بهداشت لرستان ادامه داد: در این راستا با هماهنگی وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی کشور و وزارت کشور برنامه همایش غرب کشور در آینده نزدیک و تا پایان سالجاری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار می شود.

پاپی یادآور شد: این رخداد علمی کاری است مشترک بین استانداری، جهاد کشاورزی ، محیط زیست و سایر ارگانها که در این همایش راهکارهای پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد تا با همکاری های بین بخشی میزان بیماری ها در سطح منطقه و کشور کاهش یابد.