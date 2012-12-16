مصاف حساس دانشگاه و پتروشیمی در هفته هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال فردا دوشنبه با برگزاری 5 دیدار پیگیری میشود که در حساسترین دیدار این هفته دانشگاه آزاد به مصاف پتروشیمی تیم بدون باخت و صدرنشین لیگ برتر بسکتبال خواهد رفت.
در یکی دیگر از دیدارهای حساس فردا مهرام مدافع عنوان قهرمانی به مصاف تیم جوان و یکدست نفت تهران میرود. برنامه کامل هفته هشتم به شرح زیر است:
* دانشگاه آزاد - پتروشیمی بندرامام
* پتروشیمی ماهشهر - فولاد ماهان
* البدر بندر کنگ - شهرداری گرگان
* استقلال زرین قشم – شهرداری همیاری زنجان
* مهرام تهران - نفت تهران
* پتروشیمی ماهشهر - فولاد ماهان
* البدر بندر کنگ - شهرداری گرگان
* استقلال زرین قشم – شهرداری همیاری زنجان
* مهرام تهران - نفت تهران
جدول ردهبندی لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است :
1. پتروشیمی بندرامام14 امتیاز
2. فولاد ماهان13 امتیاز
3. دانشگاه آزاد 12 امتیاز
4. مهرام 12 امتیاز
5. همیاری زنجان 11امتیاز
6. استقلال زرین 10 امتیاز
7. شهرداری گرگان 9 امتیاز
8. البدر بندرکنگ 9 امتیاز
9. صنایعماهشهر 8 امتیاز
10. نفت تهران 7 امتیاز
2. فولاد ماهان13 امتیاز
3. دانشگاه آزاد 12 امتیاز
4. مهرام 12 امتیاز
5. همیاری زنجان 11امتیاز
6. استقلال زرین 10 امتیاز
7. شهرداری گرگان 9 امتیاز
8. البدر بندرکنگ 9 امتیاز
9. صنایعماهشهر 8 امتیاز
10. نفت تهران 7 امتیاز
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