  1. ورزش
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

لیگ برتر بسکتبال/

مصاف حساس دانشگاه و پتروشیمی در هفته هشتم

مصاف حساس دانشگاه و پتروشیمی در هفته هشتم

هفته‌ هشتم لیگ برتر بسکتبال فردا با پیکار حساس دانشگاه آزاد و پتروشیمی بندرامام آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌ هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال فردا دوشنبه با برگزاری 5 دیدار پیگیری می‌شود که در حساسترین دیدار این هفته دانشگاه آزاد به مصاف پتروشیمی تیم بدون باخت و صدرنشین لیگ برتر بسکتبال خواهد رفت.

در یکی دیگر از دیدارهای حساس فردا مهرام مدافع عنوان قهرمانی به مصاف تیم جوان و یک‌دست نفت ‌تهران می‌رود. برنامه کامل هفته‌ هشتم به شرح زیر است:  

* دانشگاه آزاد - پتروشیمی بندرامام
* پتروشیمی ماهشهر - فولاد ماهان
* البدر بندر کنگ - شهرداری گرگان
* استقلال زرین قشم – شهرداری همیاری زنجان
* مهرام تهران - نفت تهران

جدول رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است :
 
1. پتروشیمی بندرامام14 امتیاز
2. فولاد ماهان13 امتیاز
3. دانشگاه آزاد 12 امتیاز
4. مهرام 12 امتیاز
5. همیاری زنجان 11امتیاز             
6. استقلال زرین 10 امتیاز
7. شهرداری گرگان 9 امتیاز
8. البدر بندرکنگ 9 امتیاز
9. صنایع‌ماهشهر 8 امتیاز
10. نفت تهران 7 امتیاز
کد مطلب 1766976

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