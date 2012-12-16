مصاف حساس دانشگاه و پتروشیمی در هفته هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌ هشتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال فردا دوشنبه با برگزاری 5 دیدار پیگیری می‌شود که در حساسترین دیدار این هفته دانشگاه آزاد به مصاف پتروشیمی تیم بدون باخت و صدرنشین لیگ برتر بسکتبال خواهد رفت.

در یکی دیگر از دیدارهای حساس فردا مهرام مدافع عنوان قهرمانی به مصاف تیم جوان و یک‌دست نفت ‌تهران می‌رود. برنامه کامل هفته‌ هشتم به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد - پتروشیمی بندرامام

* پتروشیمی ماهشهر - فولاد ماهان

* البدر بندر کنگ - شهرداری گرگان

* استقلال زرین قشم – شهرداری همیاری زنجان

* مهرام تهران - نفت تهران



جدول رده‌بندی لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است :

