قطع 42 اصله درخت تناور در صفادشت ملارد/ نگهبان باغ درختان را فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، سوم خرداد سال 1359 بود که لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها توسط شورای انقلاب با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان و همچنین جلوگیری از قطع هرگونه درخت در بزرگراه ها، معابر، بوستانها، میادین، باغات همچنین محلهایی که به تشخیص شورای شهر باغ شناخته می شود، تصویب شد. براساس این قانون مجازات قطع درختان از جزای نقدی 100 هزار تا یک میلیون تومان برای قطع هر درخت در صورتی که بیش از 30 اصله باشد و همچنین حبس تعزیری شش تا سه سال تعیین شده است.



در تبصره این قانون آمده است در صورتیکه قطع درخت از مالکین به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده کند همه زمین به نفع شهرداری ضبط می شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می رسد.

طبق قانون قطع هر نوع درخت بدون اجازه شهرداری ممنوع است



همچنین ریاست جمهوری نیز قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری‌ و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است.

به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌ رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری‌ و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است و ضوابط و چگونگی اجرا این ماده در چارچوب آیین نامه مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می‌ رسد.

بر اساس این قانون، اصلاح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی انجام می‌شود.

بر این اساس، تفکیک اراضی مشجر و باغات فقط براساس ضوابط ماده (1) این قانون و با رعایت سایر مقررات شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه وفق مقررات این قانون ممنوع است.

جزای نقدی یک تا 10 میلیون ریال برای قطع هر درخت



همچنین مالکین باغات و محلهایی که به صورت فضای سبز شناخته می‌شوند، مکلفند به ازای درختهایی که اجازه قطع آنها از سوی شهرداری صادر می‌شود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که شهرداری تعیین خواهد کرد درخت با محیط بن حداقل 10 سانتی‌متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در فصل مناسب غرس کنند.



بر اساس این قانون، هرکسی درختان حریم شهرها را با علم و از روی عمد برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از 30 اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

قطع 42 اصله درخت در صفادشت ملارد



برغم هشدار جدی مسئولان بر این مهم و جریمه های نقدی، اما روز گذشته بر اثر سوء استفاده نگهبان باغی در بلوار پدم شهر صفادشت شهرستان ملارد، 42 اصله درخت قطع شد.

این درحالیست که پدیده قطع درختان در حالی اتفاق می افتد که ریه تنفس دنیا 100 درصد نیازمند وجود درختان برای سلامت و ادامه زندگی است.

قطع درختان باغ صفادشت بدون مجوز شهرداری انجام شد



در این زمینه مسئول فضای سبز شهرداری صفادشت شهرستان ملارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکثر درختان این باغ از نوع چنار بودند که دارای قدمت 30 ساله هستند.

سید ابراهیم اجاق افزود: این اقدام بدون هماهنگی با این شهرداری و دریافت مجوز صورت گرفت و به دنبال آن 42 اصله درخت قطع شدند.

این مسئول عنوان کرد: افرادی که اقدام به قطع غیرقانونی این درختان کرده بودند، از محل تخلف متواری شدند.

اجاق گفت: پلیس با تحقیقات ویژه در جستجوی این متخلفان است.

مسئول فضای سبز شهرداری صفادشت شهرستان ملارد اعلام کرد: با همکاری نیروی انتظامی صفادشت، نگهبان باغ به فروش درختان این ملک اقرار کرد.

اظهار بی اطلاعی مالک از اقدام غیرقانونی نگهبان باغ



وی ادامه داد: پرونده این تخلف هم اکنون در دادگاه در حال رسیدگی است و کمیسیون ماده 7 شهرداری نیز آن را به صورت ویژه پیگیری می کند.

این مسئول اعلام کرد: مالک باغ در پاسخ به سئوالات مسئولان شهرداری از این اقدام نگهبان اظهار بی اطلاعی کرد و خواهان برخورد با متخلفان و سودجویان شد.

فرمانداری با متخلفان حوزه فضای سبز برخورد قاطع می کند



همچنین در این زمینه فرماندار شهرستان ملارد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد قاطع با متخلفان در حوزه قطع درختان در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر فرمانداری اهتمام ویژه ای برای برخورد با متخلفان این حوزه دارد.

محمد فردی بیرانوند ادامه داد: پرونده این تخلف در صفادشت نیز از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است تا بتوان متخلفان را به جزای اعمالشان رساند.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به وجود باغات فراوان در شهرستان ملارد، باید جلوی چنین تخلفاتی گرفته و از فضای سبز موجود حفظ و نگهداری شود.

گزارش از مهشید رضایی