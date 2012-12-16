دانشجویان نسبت به مسائل روز بی تفاوت نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تلوری ظهر شنبه در نشست بصیرتی با موضوع جنبش دانشجویی که در دانشگاه آزاد اسلامی سمنان برگزار شد، ضمن تصریح بر اینکه اقدامات فرهنگی در کنار خدمات عمرانی بسیار سازنده است افزود: ساختن مغزها و فکرها در آینده ایران تأثیر بسزایی دارد.

وی همچنین از دانشجویان خواست تا از فضاهای علمی و آموزشی دانشگاه ها حداکثر استفاده مناسب را داشته باشند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به این مطلب که اگر دانشجویان ما بدانند با چه هدفی به دانشگاه راه یافته اند و تمام سعی و تلاش خود را در این زمینه بکار گیری کنند، اظهار داشت: این امر در کاهش آسیب های دانشجویی در دانشگاه ها موثر خواهد بود و موجب کاهش آسیب می شود.

تلوری یکی از مهمترین شیوه های بصیرت افزایی دانشجویان را مطالبه گری در مسائل علمی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی جامعه عنوان کرد.

وی تاکید کرد: آشنایی با معارف سال های دفاع و انتقال آن به نسل جوان، بیان رخدادهای حقیقی دوران دفاع مقدس به عنوان میراث عبرت برای جوانان، آشنا کردن جوانان و دانشجویان با اسوه ها و الگوها و دستاوردهای انقلاب از مهم ترین اهداف دانشجویان است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران افزایش اعتماد به نفس را برای به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی موثر دانست و اظهار داشت: اعتماد به نفس یکی دیگر از مولفه های مهم و تاثیرگذار در زندگی است.

وی در خاتمه، توجه به افزایش اعتماد به نفس و امید آفرینی را از سوی جامعه، دانشگاه و خانواده خواستار شد.

بنا بر این گزارش: این نشست به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان برگزار شد.