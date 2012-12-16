تشدید نظارت بر بازار قدس در شب یلدا/ تیمهای نظارتی فعال شدند

حسن عقبایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در قدس خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، قیمت انواع شیرینی، میوه، آجیل، خشکبار و سایر تنقلات به صورت دقیق کنترل می شود.

وی از فعال سازی و راه اندازی شش تیم گشت کنترل و نظارت در شهرستان قدس خبر داد و افزود: در تیمهای مذکور کارشناسان صنوف مختلف مرتبط حضور دارند و بر قیمتها و عرضه محصولات و مایحتاج شهروندان در شب یلدا نظارت می کنند.

توزیع 120 تن برنج کیلویی 28 هزار ریال در قدس



این مسئول عنوان کرد: در راستای اجرای این طرح به طور قطع با کم و گران فروشان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت تا بتوان به تعادل قیمت در بازار دست یافت.

عقبایی در ادامه از توزیع 120 تن برنج با نرخ مصوب هر کیلو 28 هزار ریال در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: توزیع برنج بصورت روزانه در واحدهای صنفی عمده فروشی مواد غذایی و محل نمایشگاه عرضه مستقیم کالا واقع در خیابان شهید بهشتی شهرستان انجام می شود.