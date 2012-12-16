رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ملاقات اخیرش با رئیس جمهوری از عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور به شهرستان علی آبادکتول گلایه کرد.

وی اظهار داشت: احداث دانشگاه صنعتی درشهرستان علی آبادکتول، احداث راه ارتباطی علی آبادکتول به شاهرود از طریق جاده ابر، گازرسانی به روستاههای دهنه محمدآبادکتول وزرین گل چند مصوبه دیگر ازجمله پروژه هایی است که نیازمند اجراست.

نماینده مردم علی آباد کتول و بخش کمالان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت به شهرستان علی آباد کتول یادآور شد: تاکنون مصوبات متعددی در سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به شهر علی آباد کتول و روستاهای این شهر داشته ایم که یکی از آنها رساندن گاز به روستاهای شهرستان علی آبادکتول است اما تاکنون اقدامات لازم در این خصوص انجام نشده است.

وی بیان داشت: دراین ملاقات همچنین محموداحمدی نژاد قول داد با تشکیل جلسه ای فوق العاده با مسئولان ذیربط،علت عدم اجرای مصوبات هیئت دولت به استان گلستان بویژه شهرستان علی آبادکتول را پیگیری کند.

نوروزی همچنین به دیدار با مدیرعامل بانک کشاورزی ایران اشاره کرد و گفت: بانک کشاورزی باید بازوی کشاورزان باشد نه با اتخاذ تصمیمات سخت راه را بر کشاورزان زحمتکش ببندد.

وی بیان داشت: دادن مجوز پرداخت وام طرحهای بلا استفاده نه تنها دردی از جوانان بیکار دواء نمی کند بلکه بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل می کند.

نماینده مردم علی آباد کتول وبخش کمالان در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی به وجود آمده در کشور طی ماه های اخیر گفت: در حال حاضر دولت باید توجه جدی به مشکلات اقتصادی کشور داشته و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

نوروزی با اشاره به نطق خود در مجلس افزود: امروزه شاهد به بار نشستن نهال انقلاب اسلامی در خارج از مرزها هستیم که بیداری اسلامی نیز نویدبخش تحقق این وعده الهی است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه تصریح کرد: آنچه که بیداری اسلامی را در حال حاضر مورد هجمه قرارمی دهد غفلت از ولایت پذیری و همین طور وحدت کلمه است که باید به این موضوع در راستای بیداری اسلامی توجه شود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس نهم اظهار داشت: با توجه به این که حدود ۳۴ سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می گذرد ما همواره شاهد هجمه های وسیع تبلیغاتی از سوی دشمنان نظام بوده ایم که با درایت مسئولان و فرامین بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب توانسته ایم با این حجم وسیع تهدیدها و تحریم ها مقابله کنیم.

نوروزی افزود: امروزه گرانی و عدم کنترل قیمت ها فشار مضاعفی را به اقشار کم درآمد جامعه، کشاورزان، کارگران و فرهنگیان که سکانداران تربیت نسل های آینده هستند وارد کرده که باید دولت گام های اساسی در جهت رفع مشکلات آنها بردارد.

نماینده مردم علی آباد کتول وکمالان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی به وجود آمده در کشور طی ماه های اخیر گفت: در حال حاضر دولت باید توجه جدی به مشکلات اقتصادی کشور داشته و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به ضروریت اصلاح در سیستم امور بانکی کشور تاکید کرد: در حال حاضر سیستم بانکی کشور با مشکلات متعددی همراه است که یکی از آنها دست اندازی در ارائه تسهیلات به متقاضیان است که باید به این مساله رسیدگی شود.