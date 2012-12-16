غیبت فرنگی کاران ایران در جام جهانی تهران/ همکاران محمد بنا تهدید شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه روز به روز بر ابعاد مختلف کناره گیری محمد بنا و مردانش از عرصه کشی فرنگی اضافه می شود، عدم حضور فرنگی کاران نامدار و بزرگ کشورمان در رقابتهای جام جهانی تهران نیز به مشکل تازه ای برای فدراسیون کشتی بدل شده است.

این در حالیست که تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با سرمربیگری محمد بنا پیش از این توانسته بود در سه دوره قبلی رقابتهای جام جهانی به عنوان قهرمانی دست یابد و همواره پرچم مقدس کشورمان را در کشورهای مختلف به اهتزاز در آورد.

رسول جزینی یکی از همکاران محمد بنا در بازیهای المپیک 2012 لندن ضمن تایید این مطلب در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: "با این وضعیت بعید می دانم که در رقابتهای جام جهانی همتیمی داشته باشیم، چراکه فعلا کسی آمادگی موفقیت در چنین رویداد بزرگی را ندارد. ما در المپیک لندن نمره 20 گرفتیم و در آینده اگر 19 هم بگیریم قابل قبول نیست، در نتیجه باید طوری تجهیز و آماده شویم که در حد همان قهرمان المپیک باشیم. متاسفانه هم اکنون شرایط به گونه ای است که مربیان و کشتی گیرانش در دریافت حقوق و جوایز خود عاجزند چه رسد به گام های بعدی!"

تعطیلی کشتی فرنگی و تهدید همکاران بنا!

با توجه به وضعیت کنونی تمامی تیم های کشتی فرنگی در رده بزرگسالان، جوانان و نوجوان تعطیل شده و اعضای کادر فنی این تیمها به عنوان یاران وفادار و همیشگی محمد بنا با رفتن مدیر فنی تیم های ملی، شاگردان خود را به یک مرخصی نامعلوم فرستاده اند. این در حالیست که تیم بزرگسالان باید تا اوایل اسفند ماه امسال در رقابتهای جام جهانی 2013 تهران از عنوان قهرمانی سه دوره قبلی خود این رقابتها دفاع کند و تیمهای جوانان و نوجوانان هم باید سال آینده در رقابتهای جهانی و آسیایی به میدان بروند.

البته متولیان فدراسیون کشتی هم با توجه به حساسیت موضوع، نه تنها باری از دوش فرنگی کاران مغموم و معترض بر نداشتند، بلکه با تهدید برخی از همکاران محمد بنا آنان را از هرگونه انتقاد آشکار از وضعیت نابسامان کنونی و مصاحبه جنجالی با رسانه ها منع و حتی در مواردی تهدید کردند امنیت شغلی آنان را نیز با ابهام روبرو خواهند کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی 2013 میلادی در حالی قرار است طی روزهای 1 تا 4 اسفندماه به میزبانی ایران برگزار شود که هنوز شهر میزبان این رقابتها با قطعیت مشخص نشده و هزینه هنگفت برگزاری این پیکارهای بین المللی نیز به یک دغدغه بزرگ برای فدراسیون کشتی کشورمان بدل شده است.