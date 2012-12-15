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۲۵ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۲۳

امیرسلیمانی خبر داد:

پلاک کوبی 85 هزار واحد تجاری مسکونی آمل

پلاک کوبی 85 هزار واحد تجاری مسکونی آمل

آمل - خبرگزاری مهر: شهردار آمل گفت: 85 هزار واحد مسکونی و تجاری در شهر آمل با همکاری پست مازندران، پلاک کوبی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیر سلیمانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح نصب پلاک  بر درب واحدهای مسکونی، تجاری، آموزشی، اداری، صنعتی و خدماتی این شهر با همکاری اداره پست به منظور دسترسی آسان شهروندان آملی به نشانی ها، اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح براساس مصوبه قبلی شورای اسلامی شهر آمل، مبنی بر پلاک کوبی منازل و نامگذاری کوچه ها و معابر عمومی در جهت هویت بخشیدن به شهر تأکید و اجرایی خواهد شد.

شهردار آمل، از شهروندان خواست، هنگام مراجعه ماموران اداره پست و شهرداری برای نصب پلاک با آنها همکاری لازم  و در صورت داشتن هرگونه سئوال و یا مشکلی مراتب را به سامانه پیام گیر 137 و پیام کوتاه شهرداری آمل طلاع دهند.

امیر سلیمانی از اجرای طرح پلاک کوبی واحدهای مسکونی و تجاری این شهر با هدف رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات بهتر به آنان بزودی در آمل خبر داد.

وی گفت: هدف از پلاک کوبی واحدهای تجاری و مسکونی مشخص شدن بهتر وضعیت نشانی این واحدها و دسترسی آسان به آنها بزودی درشهر آمل در حال اجرا است.

وی افزود: پیش بینی می شود دراجرای این طرح با دو میلیارد و 550 میلیون ریال اعتبار حدود 85 هزار واحد تجاری و مسکونی در شهرآمل با همکاری اداره پست شهرستان پلاک کوبی شود.

شهر آمل، 250 هزار نفر جمعیت دارد.
 

کد مطلب 1767016

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