شرکت تعاونی فراگیر فرش دستبافت در مازندران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی و تولیدی استان در معاونت برنامه ریزی استانداری با اشاره به اینکه 18 اتحادیه شرکت تعاونی فرش دستبافت در استان وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد اعضای اتحادیه با خرید سهام شرکتی در قالب تعاونی مرکزی تشکیل تا دستبافان فرش استان از حمایتهای دولتی برخوردار شوند.

وی افزود: اتحادیه شرکتهای تعاونی مرکزی در استان تشکیل شود، تا تحولی در فرش دستبافت استان شاهد باشیم.



معاون برنامه ریزی استاتداری مازندران به تشکیل شرکت تعاونی فراگیر فرش دستبافت در استان اشاره کرد و گفت: با تشکیل این شرکت تعاونی می توانیم تامین مواد اولیه و تسهیلات بانکی این واحدها را رفع کنیم.



فرزانه در خصوص پروژه تدوین استراتژی صنعتی، معدنی و تجاری استان گفت: در این پروژه، آینده صنعت، اهداف و جهت گیری صنعتی در استان تدوین شود.



رئیس دانشگاه علم و صنعت بهشهر گفت: پروژه تدوین استراتژی صنعتی، معدنی و تجاری استان بواسطه برخی از مسائل حقوقی قرار شد در دو فاز اجرایی شود.



محمدپور با اشاره به اینکه مازندران به عنوان استان صنعتی در کشور مطرح است ، گفت: صنعت دومین متولی بخش ایجاد اشتغال پس از خدمات در استان است.