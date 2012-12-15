پرداخت 10 میلیارد ریال وام مشاغل خانگی به قالیبافان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور عصر شنبه در جلسه کارگروه تولیدی و اقتصادی استان اظهار داشت: این تسهیلات به 640 نفر قالیباف به هرفرد به میزان150 میلیون ریال پرداخت شده است.



وی با اشاره به اینکه 29 هزار و 265 نفر بافندگان فرش دستبافت در استان فعالیت می کنند، افزود: از این تعداد برای 19 هزار و 12 نفر کارت شناسایی قالیبافی صادر شده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: این صنعت با سه هزار سال تجربه تولید با دانش بومی داشته و سبب تثبیت جمعیت روستایی و عشایری و جلوگیری از مهاجرت در استان می شود.



هاشم پورافزود: 18 هزار و 113 نفر از بافندگان فرش دستبافت در استان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.



وی بیان داشت: 29 هزار و 465 نفر از قالیبافان در اتحادیه ها و شرکت تعاونی فرش دستبافت در استان آموزش دیدند.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: صادرات، توانمندسازی، حمایت و پشتبانی از محصول تولیدی فرش، بیمه بافندگان، ایجاد زیرساخت برای تولید فرش از اهداف این صنعت است.



