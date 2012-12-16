  1. اقتصاد
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۵

رستمیان به مهر پاسخ داد:

افتتاح 132 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال

افتتاح 132 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تاپایان سال 132 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید افتتاح می‌شود، گفت: اگر شرایط جوی اجازه دهد، 200 هزار واحد هم تاپایان سال به مرحله نازک کاری می رسند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی رستمیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تحویل واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید تا پایان امسال، اظهار داشت: 132 هزار واحد در مرحله نازک کاری هستند و در 200 هزار واحد هم اسکلت، سقف و سفت کاری تمام شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید افزود: اگر شرایط جوی اجازه دهد 200 هزار واحد هم تاپایان سال به مرحله نازک کاری می رسند ضمن آنکه تمام پروژه ها با خدمات زیربنایی تحویل متقاضیان می شود.

وی در مورد شهر جدید پرند با بیان اینکه وزارت نیرو تلاش زیادی را در شهر پرند انجام می دهد، گفت: افزایش قیمت مسکن مهر حتما مورد تایید انبوه سازان هم بوده است.

رستمیان درخصوص رضایت متقاضیان از افزایش قیمت مسکن مهر، بیان کرد: افزایش قیمت در تمامی بخش هابوده است و اگر متقاضی واحد خود را تحویل بگیرد بطور حتم رضایت خواهد داشت.

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه سقف وام مسکن مهر را افزایش نمی دهیم، اظهار داشت: اگر متقاضی واجد شرایط برای مسکن مهر وجود داشته باشیم بطور حتم ساخت مسکن مهر ادامه می یابد.

وی درباره تاخیر در تحویل پروژه های مپسا، گفت: 3 هزار واحد مپسا آماده است و براساس بازدیدی که داشتیم تصمیمات خوبی گرفته شد و پروژه مپسا هم در اسرع وقت به پایان می رسد.

کد مطلب 1767030

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