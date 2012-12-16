به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر محمدزاده عصر شنبه در جمع مدیران مسئول و سردبیران نشریات کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: اگر هدف از کار رسانهای درج آگهیها باشد نیاز به این همه حرص و جوش برای کسب مجوز نیست زیرا کانونهای تبلیغاتی نیز مجوز درج آگهیها را دارند.
وی تصریح کرد: مطبوعهای را میتوان در ردیف مطبوعات تأثیرگذار به حساب آورد که برای مردم بنویسد نه به دنبال کاسبی فرهنگی باشد.
محمدزاده ادامه داد: فعالان عرصه خبر و رسانه در خلوت خود فکر کنند که اگر نشریه آنها از گیشههای روزنامهفروشی حذف شود آیا خلأ آن احساس می شود یا بود و نبود آن تأثیری به حال جامعه ندارد.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه پرداخت نقدی یارانه به مطبوعات به معنی نابودی آنها است، گفت: مبلغی که هر ساله به این عنوان به نشریات پرداخت می شود، رقم قابل توجهی است که اگر آن را صرف زیرساختهای کار خبری و رسانهای بکنیم، بدون شک شاهد برطرف شدن ریشهای مشکلات این حوزه خواهیم بود.
محمدزاده با اشاره افزایش کمی نشریات در کشور بیان داشت: هم اکنون بیش از پنج هزار نشریه در کشور وجود دارد که در سال حدود 40 میلیارد تومان به آنها یارانه پرداخت میشود.
وی گفت: از ابتدای شروع به کار دولت نهم تاکنون این میزان مبلغ یارانه در سال افزایشی نداشته و این در حالی است که تنها در همین دو سال، هزار و 500 نشریه جدید مجوز گرفته اند.
تغییر قانون پرداخت یارانه در دستور کار وزرات ارشاد
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد از تصمیم این وزارت برای تغییر قانون پرداخت یارانه نقدی خبر داد و بیان کرد: ممکن است اصلاح این آییننامه در این دولت نهایی نشود ولی مقدمات آن انجام شده و امید است که در دولت بعدی نیز پیگیری شود.
محمدزاده در بخش دیگری از صحبتهایش، کمک وزارت ارشاد به خانههای مطبوعات سراسر کشور را تنها بر اساس برنامه و طرح پیشنهادی خواند و گفت: خانه مطبوعات استانها باید برنامه و طرح خود را ارائه دهد تا بر اساس آن اعتبار دریافت کند.
وی همچنین با دفاع از اعطای مجوزهای زیاد در این دوره، بیان داشت: هر چه تعداد نشریات ما بیشتر باشد تعداد نشریاتی که به دنبال کار کیفی می روند هم بیشتر خواهد بود.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین در بخش پایانی صحبتهایش اظهار داشت: در دوران تصدیام در این مسئولیت به هر نشریهای که انتشار داشته است، یارانه پرداخت کردیم و چپ و راست و سیاه و سفید هم مورد توجه نبوده است.
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