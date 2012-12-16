مصطفی ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه غرب استحکام و دوام خانواده‌ها را از بین برده است، گفت: خانواده هسته مرکزی اجتماع است که کانون حفظ سنن ملی و مرکز رشد عواطف و احساسات است.



وی با اشاره به اینکه که اسلام برخلاف غرب تشکیل خانواده را که به واسطه عقد نکاح مشروع زن و مرد می‌داند اظهار داشت: در دوران مدرن متأثر از ارزش‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم، گونه‌های متعددی از «خانواده» مورد تأیید و توجیه قرار گرفته است.



استاد دانشگاه آزاد اسلامی قم با بیان اینکه غربی هر جمعی را لقب خانواده داده‌اند، گفت: در دنیای مدرن امروز خانواده بدون فرزند، خانوادة تک‌والدینی، خانوادة تک جنسیتی، خانواده دو نوعی (انسان و حیوان) در فرهنگ منحط غرب یک جمع معنادار تفسیر می‌شود.



وی با تاکید براینکه دیدگاه‌های موجود درباره خانواده در غرب حاصل ارزش‌های لیبرالیستی و سکولاریستی غربی است، اظهار داشت: متاسفانه برخی از نویسندگان و دلباختگان این فرهنگ سعی می‌کنند به توجیه و تفسیر این نوع رفتار‌ها بپردازند، در حالی که بسیاری از آگاهان جامعه غربی، این حالت را خطری بزرگ برای بقای تمدنی غرب می‌دانند.



مدیر مرکز رشد علوم انسانی با بیان اینکه سبک ارتباطات خانوادگی اسلامی متأثر از شناخت وظایف و مسئولیت‌ها و جایگاه هر یک از ارکان سازنده خانواده است، گفت: کارآمدی خانواده معلول و محصول کارآمدی تک تک اعضای آن است. به همین دلیل، شناخت وظایف اخلاقی هر یک از اعضای خانواده و عملکرد درست هر کدام از آن‌ها می‌تواند این بنای محکم و محبوب الهی را در راستای تکامل و سعادت دنیوی و اخروی انسان قرار دهد.



مقوله خانواده را نباید خیلی ساده در نظر گرفت



دبیر اجرایی نمایشگاه ملی سبک زندگی اسلامی با ابراز تاسف از اینکه خیلی از مردم فکر می‌کنند، به مفهوم و ارزش واقعی خانواده مشرف هستند، گفت: طبق تحلیلی که برخی از کار‌شناسان دارند، خیلی از مردم فکر می‌کنند مفهوم خانواده از مفاهیمی بسیار روشن و همه فهم است، به گونه‌ای که عامه مردم، اعم از کوچک و بزرگ و باسواد و بی‌سواد، همه آن را می‌فهمند و نیازی به تعریف آن نیست، ولی آن قدر‌ها ساده هم نیست.



ملایی با تاکید براینکه خانواده یک سازمان اجتماعی معنادار است که باید ابعاد و اعماق ساختاری و معنایی آن تحلیل شود، گفت: هر فردی هم در اصل حیات و هستی و هم در بقا و پایایی خود نیازمند خانواده است. همین مسئله روابط خاصی را میان او و دیگر اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر پدید می‌آورد.



وی با بیان اینکه نیازهای جنسی و عاطفی زن و شوهر نیز در محیط خانواده است که به سالم‌ترین شکل تأمین می‌شود، اظهار داشت: در خانواده است که بنیان‌های هویت و شخصیت فرزندان پی‌ریزی می‌شود.



خانواده نقش منحصر به فردی در تکوین شخصیت و هویت واقعی افراد به ویژه فرزندان دارد. خانواده هم می‌تواند موجبات انحراف و شقاوت افراد را رقم بزند و هم زمینه‌های هدایت و سعادت آن‌ها را فراهم نماید.



مدیر مرکز رشد علوم انسانی با تاکید براینکه تشکیل خانواده در نگاه اسلام از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، ادامه داد: خانواده هر چند از نظر جمعیت، یک جامعه‌ بسیار کوچک دانسته می‌شود اما اسلام به منظور سالم‌سازی جوامع بزرگ‌تر انسانی اهتمام ویژه‌ای به سلامت نهاد خانواده دارد. خانواده مهم‌ترین جایی است که در آن باور‌ها و اعتقادات دینی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسلی به نسلی منتقل می‌شود.



وی به توصیف از یک خانواده صالح از نظر اسلام پرداخت و گفت: برترى خانواده به انطباق آن با استانداردهاى اسلامى و برخوردارى از ویژگی­هاى ارزشى و فضیلت­هاست. هر خانواده اى از آن استاندارد‌ها بهره‌مند باشد، بر‌تر است. بنابراین، منظور از برترى خانواده، برترى در فضایل انسانى و ارزشهاى اسلامى است که برخى از آن‌ها باعنوان ویژگیهاى خانواده بر‌تر خواهد آمد.



معرفی یک خانواده کامل و نمونه در اسلام



ملایی با اشاره به آیه شریفه «اِنَّما یریدُ اللهُ لِیذهبَ عَنکُم الرّجسَ اهلَ البیتِ وَ یُطَهّرکُم تَطهیرا» بیان داشت: اسلام، اهل بیت پیغمبر اکرم (ص) را به عنوان نمونه اى کامل از خانواده بر‌تر معرفى و صلاحیت الگویى آن را براى جهانیان امضا کرده است. خداوند سبحان این خانواده را از هرگونه رجس و پلیدى مبرا دانسته است.



دبیر اجرایی نمایشگاه سبک زندگی اسلامی با اشاره به اینکه یکی از معیارهای اسلامی برای انتخاب همسر توجه به اصالت خانوادگی فرد است، گفت: اگر فردی اصالت خانوادگی نداشته باشد، بر پایه تقوا و اخلاق و دین تربیت نشده باشد، به طور قطع، ستونی لرزان و سست برای بر پا کردن خیمه خانواده خواهد بود.



ملایی یکی از دلایل اینکه خانواده‌ها امروزه در تربیت فرزندان خود ناکام هستند، گفت: یکى از مشکلاتى که اکثر خانواده‌هاى مذهبى با آن مواجه اند جهل و نادانى است. فضاى خانه و خانواده و محیط نشو ونماى فرزندان در اثر جهالت و ناسازگارى با آموزه هاى اسلامى آفت زده شده است. فرزندان در چنین خانواده هایى لوس، ترسو، حقیر و غیرمتکى به نفس و مانند آن بار مى‌آیند.



مدیر مرکز رشد علوم انسانی بر وجود مدیریت اسلامی در زندگی زناشویی تاکید کرد و گفت: زن و شوهر در خانواده بر‌تر به جهت برخوردارى از سه ویژگى دانش، مهارت و اخلاق، خانه و خانواده را به به‌ترین شکل ممکن اداره مى کنند. در چنین خانواده اى، مرد مدیرى لایق و کاردان، پرتلاش، قاطع و جدى درکار است. او هزینه زندگى را از طریق حلال تامین مى کند. همسردارى او ایده آل است. مدیریت او بر مبناى تحکم و زورگویى نیست.



حرمت خانواده با عفاف و حجاب اسلامی تامین می‌شود



وی به وجود حریم دارى و عفاف در یک خانواده اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: زن و شوهر در خانواده بر‌تر به شدت به موازین شرعى پایبند هستند و به مسائل محرم و نامحرم، حفظ ناموس، عفت و پاکدامنى و عدم اختلاط با نامحرمان فوق العاده اهمیت مى دهند.



ملایی یکی از راههای حفظ بنیاد خانواده‌ها را در وجود صبر و سپاسگزاری در فراز و نشیب‌های زندگی عنوان کرد و گفت: در خانواده بر‌تر، زن و شوهر ایمان خود را در پرتو صبر و تحمل بر شداید و گرفتاری‌ها، فقر و تنگدستى و دیگر سختی‌ها و همچنین شکرگزارى از خداوند در برابر نعمتهاى او کامل مى کنند و این سخن پیغمبر اکرم (ص) را شعار زندگی خود قرار می‌دهند که ایمان دونیمه است: نیمی در صبر و نیمه اى دیگر در سپاسگزارى.



استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نشانه یک خانواده خوب و صالح تربیت فرزند صالح و مکتبی است، ادامه داد: فرزندان خانواده برتر نمونه کاملى از تربیت شدگان مکتبى‌اند. بهترین شیوه تربیتى را در خانواده بر‌تر مى توان سراغ گرفت.

