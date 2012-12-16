خروج اتباع بیگانه از سیستان و بلوچستان موجب رضایت مردم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حضور اتباع خارجی غیرمجاز همواره یکی از عمده مشکلات امنیتی سیستان و بلوچستان بوده است.

تشکیل باندهای بزرگ قاچاق انسان، مواد مخدر، سوخت، شرارت، راهزنی و امثال آنها از تبعات منفی حضور اتباع خارجی غیر مجاز در این استان بود.

اجرای طرح های کنترل و انسداد مرزها، حضور مقتدرانه نیروهای امنیتی، انتظامی، سپاه و بسیج در صحنه و همچنین اجرای طرح ممنوعیت سکونت اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان نه تنها سبب ایجاد امنیت و آرامش در این استان شد بلکه موجی از خرسندی در میان مردم این دیار به راه انداخت.

خروج اتباع خارجی از سیستان و بلوچستان باعث کاهش ناامنی ها شده است

محمد مرادزهی یکی از شهروندان زاهدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر چند که بسیاری از مهاجران افغان مردمی شریف و زحمتکش بودند اما تعدادی از آنان که از راه های غیرقانونی و ایجاد ناامنی در صدد اندوختن ثروت بودند، نارضایتی مردم را از اتباع افغان در جامعه ایجاد کردند.

وی افزود: متاسفانه از آنجایی که در هر مورد قاچاق و یا مسئله ناامنی و درگیری جای پای افغان ها مشاهده می شد، همین مسئله موجب بدبینی مردم نسبت به مهاجران شده بود.

وی اظهار داشت: خروج اتباع خارجی از استان های مرزی طرحی بسیار خوب و کارشناسانه است که باعث ایجاد امنیت، جلوگیری از قاچاق و آدم ربایی، راهزنی و شرارت شد و مردم نیز آرامش خیال پیدا کرده اند.

یوسف ریگی یکی از شهروندان خاشی نیز به مهر گفت: با وجودی که خروج اتباع خارجی از این استان موجب افزایش برخی خدمات مانند دستمزد کارگر و امثال آن شد، اما در مجموع منفعت عمومی را در پی داشت.

وی افزود: خروج اتباع بیگانه باعث جایگزینی نیروی کار ایرانی، کاهش آمار ناامنی ها و جلوگیری از هدررفتن سرمایه ملی بخصوص قاچاق کالا و سوخت شده است.

بر اساس آمارهای اعلام شده تا پیش از اجرای طرح ممنوعیت سکونت اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان بیش از 500هزار تبعه افغان در این استان سکونت داشتند که اکنون گفته می شود حدود 30 تا 40 هزار نفر تبعه افغان اعم از مجاز و غیرمجاز سکونت داشته باشند.

تاکنون 90 درصد اتباع غیر مجاز استان به کشورشان بازگردانده شدند

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح ممنوعیت تردد و اسکان اتباع خارجی در استان از اواخر سال 88 و ساماندهی اتباع خارجی نظر به اینکه اساسا ورود اتباع غیرمجاز به صورت غیر قانونی و از مبادی غیر قانونی صورت می پذیرد و این ورود در فصول مختلف متغیر است، ارائه آمار اتباع مجاز و غیر مجاز ساکن استان امکانپذیر نیست.

محمد امیر شهرکی افزود: پیش بینی می شود با توجه به ورود غیر مجاز و جمیع جهات بین 30 تا 50 هزار نفر تبعه خارجی در کل سیستان و بلوچستان اعم از ورودی های غیر مجاز و ... حضور داشته باشند.

وی گفت: در اجرای طرح ممنوعیت تردد و اسکان اتباع خارجی تاکنون حدود 90 درصد از اتباع غیرمجاز استان به کشورشان بازگردانده شده اند.

وی بیان داشت: با توجه به ممنوعیت قانونی، اتباع خارجی در واحدهای تولیدی و اماکن کسب سیستان و بلوچستان به صورت قانونمند و آشکار حضور ندارند البته شاید تعدادی به صورت پنهان و غیر قانونی به فعالیت مشغول باشند.

خروج کلیه اثاثیه منزل اتباع افغان خود معرف به کشورشان بدون پرداخت حق گمرکی

وی افزود: باوجود ممنوعیت سکونت اتباع خارجی در سیستان و بلوچستان و ابطال کارت های ارائه خدمات حمایتی، چنانچه افرادی تمایل به خروج از استان و بازگشت خود معرف به کشورشان را داشته باشند می توانند با مراجعه به اردوگاه نسبت به خروج کلیه اثاثیه منزل بدون پرداخت حق گمرکی و سایر تسهیلات معافیت، از دریافت کرایه نیز بهره مند شوند.

وی گفت: در سطح سیستان و بلوچستان چهار اردوگاه نگهداری و یک ایستگاه خروج مرزی در میلک فعال می باشد.

دستگیری 300 الی 400 اتباع افغان غیر مجاز در سراوان

فرماندار سراوان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این منطقه با توجه به محدودیتی که وجود دارد اتباع افغان حضور ندارند و گاهی اوقات به صورت غیر مجاز وارد این شهرستان می شوند.

محمد اکبر چاکرزهی افزود: این اتباع به قصد کار در استان های سراسر کشور از طریق مرز به صورت قاچاقی وارد سیستان و بلوچستان می شوند.

وی گفت: طی چند روز گذشته حدود 300 الی 400 نفر از اتباع افغان که به صورت غیر مجاز وارد این شهرستان شده بودند، دستگیر شدند.

وی بیان داشت: این افراد بعد از دستگیری و انجام مراحل انگشت نگاری مجدد به کشورشان بازگردانده می شوند.

وی گفت: در صورتی که مشخص شود برای چندمین بار به صورت قاچاقی وارد ایران شده اند، مجازات سنگینی برای آنها در نظر گرفته می شود.

فرمانده انتظامی ایرانشهر نیز گفت: ماموران نیروی انتظامی این شهرستان چند روز گذشته در چندین عملیات اتباع بیگانه را دستگیر و به اردوگاه مربوطه برای طرد از کشور تحویل دادند.

سرهنگ علی آهنگران اظهار داشت: این افراد که از طریق مرز پاکستان وارد این شهرستان شده بودند قصد داشتند به شهرهای مرکزی کشور عزیمت کنند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز گفت: ماموران انتظامی بر اساس ضوابط قانونی چنانچه اتباع خارجی غیرمجاز را مشاهده کنند آنان را دستگیر و تحویل مراجع قانونی می دهند.

سرهنگ علی ایزدی افزود: انسداد و کنترل مرزها موجب کاهش ورود اتباع خارجی غیرمجاز به داخل کشور شده و چنانچه افرادی قصد ورود داشته باشند در مبادی ورودی و یا مسیرهای تردد توسط ماموران انتظامی و مرزبانی دستگیر می شوند.