لباس سنتی سیستان و بلوچستان به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود

ملک سنجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بسیاری از ساکنان این کشورها بدلیل شباهت فرهنگی با حوزه مکران (بلوچستان جنوبی) بیشترین متقاضی این نوع پوشاک هستند.

وی گفت: پوشاک یکی از مشخصه های بارز و محسوس فرهنگی هر منطقه و عامل تاثیرگذار در شناخت هنرهای سنتی ادوار گذشته هر تمدنی است و ایران به یقین ماندگاری هنرهای سنتی و صنایع دستی خود در این زمینه را مدیون زنان و مردان سخت کوشی است که همواره هنر و فرهنگ خود را بر تولیدات بیگانه ترجیح داده‌ اند و از خلق آثار زیبای صنایع دستی دست نکشیده‌ اند.

وی افزود: یکی از عواملی که توانسته در بعد مادی و معنوی نسبت به معرفی، ترویج و بازاریابی محصولات این فرهنگ و هنر فاخر موفق عمل کند صادرات است و با توجه به قدمت 3500 ساله صنایع دستی کشور و برخورداری از تنوع و جاذبه های بی نظیر می تواند در کنار صنعت گردشگری به عنوان یکی از بهترین جایگزین‌های صادرات نفت مطرح باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان داشت: میزان صادرات لباس بلوچی نیکشهر در دو ماه مهر و آبان، 50 دست پیراهن، شلوار و روسری به ارزش 300 میلیون ریال بوده است.

وی گفت: صنعتگران و هنرمندان این حوزه که در کارگاه های خانگی و عمدتا از طریق قبول سفارشات به تولید می پردازند، بیشتر در بخش های لاشار، مرکزی و قصرقند می باشند.

وی افزود: امروزه رودوزی های سنتی بلوچی در تزیین بسیاری از لباس ها نظیر مانتو، شال و انواع لباس نیز بکار برده می شود.