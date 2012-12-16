زنان افسران خط مقدم جبهه فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد غلامرضا شهابی شنبه شب در همایش زینبیون شهر چغادک اظهار داشت: اگر زنان جامعه ایران اسلامی بخواهند راه حضرت زینب (س) که همان راه سرخ امام حسین(ع) است ادامه دهند نه تنها باید در مجالس عزای اباعبدا... شرکت کنند بلکه از همه مهمتر باید اعمال و رفتار خود را زینبی کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان بوشهر افزود: زنان ما با الگوگیری از حضرت زینب (س) می‌توانند با عملکرد خدا پسندانه خود در جامعه دشمنان اسلام و قرآن را جنگ فرهنگی نا امید کنند.

وی گفت: یکی از اساسی‌ترین و مهمترین عواملی که می‌تواند نشان دهد زنان ایران اسلامی پیرو واقعی حضرت زینب (س) هستند حفظ حجاب اسلامی در اجتماع است.

شهابی اضافه کرد: حضرت زینب (س) با رفتار و اخلاق الهی خود خط سرخ امام حسین (ع) را زنده نگه داشت و زنان ایران اسلامی نیز در این شرایط حساس اجتماعی و جهانی باید با تبعیت از ولایت فقیه راه این بانوی گرانقدر ادامه دهند.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهرستان بوشهر به ویژگی‌های برجسته زنان ایرانی اشاره کرد و بیان داشت: ولایت مداری، شجاعت، غیرت، استقامت و ... از ویژگی‌های برجسته زنان ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به حملات همه جانبه دشمنان در عرصه فرهنگی، زنان ایران اسلامی می توانند افسران خط مقدم این جبهه باشند.

در این مراسم یک گروه تعزیه خوانی به اجرای تعزیه خطبه حضرت زینب(س) در خرابه های شام پرداختند.