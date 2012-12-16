افزایش تسهیلات مسکن مهر کنگان از 20 به 25 میلیون تومان

تیمور یزدان شناس در ادامه بازدیدهای هفتگی خود از بانک‌های کنگان پس از بازدید از بانک تجارت، رفاه و ملی به خبرنگار مهر گفت: بانک تجارت در ارتباط با 300 واحد مسکن مهر کنگان پرداخت های به موقعی داشته که نشانگر عملکرد بسیار خوب سرپرستی این بانک دارد.

وی خاطرنشان کرد: در دیداری که طی روزهای گذشته به اتفاق نماینده حوزه انتخابیه با وزیر مسکن انجام دادیم، درخواستی مبنی بر افزایش تسهیلات 450 واحد مسکن مهر کنگان از20 میلیون به 25 میلیون تومان داشته ایم که خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت و دستور آن نیز به بانک تجارت و بانک مسکن صادر شد.

فرماندار کنگان افزود: از این تعداد 300 واحد آن مربوط به بانک تجارت و 150 واحد دیگر مربوط به بانک مسکن است. امیدواریم که این دو بانک نیز بر اساس دستور وزیر مسکن به مانند همکاری و مساعدت­های گذشته عمل کنند تا وقفه زیادی در تحویل این واحدها به مردم به وجود نیاید.

یزدان‌شناس همچنین از بازدید خود از بانک رفاه گفت و افزود: این بانک تنها یک شعبه در کنگان دارد ولی از ارتباط خیلی خوبی با شرکت های منطقه برخوردار است.

وی با اشاره به این مطلب که این بانک اقدام به راه اندازی یک باجه و یک عابربانک در فاز 13 کرده است، افزود: خوشبختانه بانک رفاه به خوبی توانسته تقریبا از بیشتر ظرفیت­های فاز 13 که شش الی هفت هزار نفر جمعیت کارگری را در خود جا داده، بهره ببرد و به عبارتی توانسته گردش مالی خود را از طرق مختلف بسیار فعال کند که در نوع خود در شهرستان کم نظیر است.

فرماندار کنگان همچنین در خصوص بازدید خود از بانک ملی گفت: امیدواریم که این بانک نیز به عنوان مادر بانک های کنگانی فعال تر از گذشته عمل کند.