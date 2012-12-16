تولید روزانه 480 میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر شعبانپور اظهار داشت: حجم تولید میعانات گازی گازهای پارس جنوبی از ابتدای امسال تاکنون نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته که از تمام پتانسیل موجود برای رشد و توسعه منطقه استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه مجتمع گازی بیش از 44 درصد گاز کشور را تامین میکند، ادامه داد: پیشبینی میشود با بهرهبرداری از فازهای جدید پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز ترش و شیرین از این حوزه مشترک به بیش از480 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی به تولید سایر محصولات در این پالایشگاه و سایر فازهای مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: تأمین گاز مورد نیاز مردم در فصل زمستان موجب افتخار کارکنان این مجتمع عظیم است.
وی با بیان اینکه پالایشگاه دوم، قدیمیترین پالایشگاه مجتمع است، خاطرنشان کرد: روزانه گاز از دو سکوی سرچاهی برداشت و به صورت سه فازی شامل گاز، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی 32 اینچ به فاصله 105 کیلومتر به خشکی منتقل میشود.
این مسئول تصریح کرد: روزانه گاز تصفیه شده توسط یک خط لوله 56 اینچ وارد شبکه سراسری و میعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخزن ذخیرهسازی برای صادرات منتقل میشود.
شعبانپور اضافه کرد: همچنین H2S جدا شده در واحد شیرینسازی به واحدهای بازیافت گوگرد هدایت و روزانه گوگرد بهصورت دانهبندی شده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل میشود.
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