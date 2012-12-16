مین آبرفتی زیر پای ساکنان یک مجتمع مسکونی در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، اگر از کمربندی شمالی شهر ورامین به سمت پیشوا حرکت کنیم در حاشیه جنوبی کمربندی، شهرک آپارتمانی پارچین در کنار تنک سازه(نیمه بیابانی با چند ساختمان فاصله دار از یکدیگر) حاشیه شهر خودنمایی می کند؛ شهرک یاس موسوم به پارچین از مجموعه سازه های شرکت تعاونی صنایع دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح در شرق استان تهران است که در اواسط سال دهه 80 توسط این تعاونی ساخته و بهره برداری شد.

ایجاد گودال آب خطر آفرین در زیر فوندانسیون شهرک پارچین

حدود یکماه پیش در صبح یک روز کاری، ساکنان هنگامی که برای رفتن به محل کار خود آماده می شدند، هنگام خروج از بلوک دوم این مجتمع با فضای شبیه به یک گودال آب در زیر شناژ ساختمان روبرو شدند که هر لحظه بر عمق و سطح مقطع آن اضافه می شد.

ساکنان مجتمع با مشاهده این وضعیت و احتمال ریزش و تخریب ساختمان با سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی تماس می گیرند که پس از بازدید چند مرحله ای کارشناسان این اداره از بلوک دوم، محل غیر قابل سکونت تشخیص داده شده و تعمیر و پیگیری این مهم پس از مشقتهای فراوان توسط حسین دهقان دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین به دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین سپرده شد.

با امتناع ساکنان نسبت به تخلیه ساختمان به علت نزدیکی فصل سرما طی دو هفته، شهرداری ورامین در اقدامی مناسب با در اختیار قراردادن چند کامیون مخلوط و هزینه شخصی ساکنان مجتمع با حفر چاه جنبی و کول گذاری لبه های چاه، مسیر فاضلاب را منحرف کرده و وضعیت ساختمان از حالت بحران به حالت خطرآفرین تغییر پیدا کرد که این وضعیت تا انتهای عملیات ساختمانی ادامه خواهد داشت.

مشکلات شهرک به گردن شرکت تعاونی و سازمان نظام مهندسی است

هنوز هفته ای از برقراری آرامش نسبی در این مجتمع نگذشته بود که به صدا در آمدن مجدد زنگ خطر ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی ورامین خبر از فاجعه دیگری می داد.

با حضور مجدد نیروهای آتش نشانی در محل شهرک پارچین مشخص شد که در زیر شناژ بلوک یک این مجتمع نیز سفره آبرفتی عجیبی به علت ریزش دیواره های چاه ایجاد شده است که پس از ایمن سازی محل و حضور محمد خانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ورامین ساختمان بار دیگر نا ایمن تلقی شده و این مهم با ابلاغ کتبی به اطلاع ساکنان بلوک رسید.

سیدابوالفضل قاسمی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در بحبوحه ابلاغ حکم عدم ایمنی بلوک اول با حضور در محل مجتمع، ضمن تأکید بر عدم ایمنی بلوک یک تمامی تقصیرهای ساخت و ساز و عدم ایمنی مناسب به سبب نقص تأسیسات در کول گذاری چاه های فاضلاب و در ورای آن ایجاد ترکهای قابل رؤیت در دیواره ها را به گردن تعاونی مسکن پارچین و سازمان نظام مهندسی انداخت.

کشیک ستاد مدیریت بحران در دسترس نمی باشد

پس از اعتراض ساکنان مجتمع مسکونی یاس نسبت به لزوم مدیریت بحران، قاسمی طی تماسهای مکرر تلفنی با دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین موفق به برقراری ارتباط با وی نمی شود و پس از پاس دادن مشکل به ستاد مدیریت بحران، محل مجتمع که هر لحظه بیم تخریب و کشته شدن عده ای از شهروندان در آن می رود را ترک می نماید.

محمد خانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نیز پس از بازدید مجدد از مجتمع پارچین و بررسی جوانب خطر آخرین آن در تماسهای مکرر با دفتر ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین واقع در فرمانداری این شهرستان، سعی در آگاه سازی کشیک به اصطلاح 24 ساعته این ستاد از خطری که جان عده زیادی را تهدید می کند دارد که موفق به انجام این مهم نمی شود. وی با خواهش و اصرار از ساکنان تقاضا می کند تا در شب حادثه در منزل اقوام یا نزدیکان مستقر بشوند تا در روزهای آتی ستاد مدیریت بحران تصمیمات لازم را در حیطه اختیاراتش اتخاذ کند.

زمان گارانتی چاه فاضلاب به اتمام رسیده است!

در صبح روز بعد طی تماس خبرنگار مهر با معاونت عمرانی فرمانداری و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان ورامین وی ضمن اعلام آمادگی کامل این ستاد جهت اسکان ساکنان مجتمع در حال تخریب در چادرهای هلال احمر تا بازسازی کامل بنای این محل، از صدور دستور همکاری شهرداری ورامین خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مهم با همکاری ساکنان در حداکثر 10 روز انجام بپذیرد.

ساکنان مجتمع پارچین، طی این مدت ضمن مراجعه به تعاونی این شهرک با پاسخهای عجیبی همچون اتمام گارانتی چاه فاضلاب و ایمنی کامل در زمان تحویل مواجه شده اند.

شکایت دسته جمعی ساکنان از مهندس سازه و تأسیسات و نظام مهندسی شهرستان ورامین

در این میان، خبرهایی از شکایت دسته جمعی ساکنان از مهندس سازه و تأسیسات و نظام مهندسی شهرستان ورامین به گوش می رسد که یقیناً مهندسان این پروژه باید پاسخگوی قصور و یا تقصیر خود برای حفر چاه در زیر پی ساختمان و بدتر از آن عدم کول گذاری چاه های فاضلاب باشند.

البته شایعاتی نیز در رابطه با مشکلات پیش آمده بین شهرداری و تعاونی مسکن پارچین بر سر مسائل مالی و نهایتا عدم صدور مجوز پایان کار نیز شنیده می شود.

شهرک پارچین با واقع شدن در کمربندی شمالی شهر ورامین فاقد دسترسی مناسب به امکانات و معابر شهری و امنیت عمومی بوده و اگر مورد توجه جدی مسئولان شهرستان قرار نگیرد، مشکلات ساختمانی آن به مانند مین آبرفتی بزرگی است که در کمین جان چند صد نفر از شهروندان است.

بدیهی است که مسئولان باید پیش از وقوع فاجعه ای انسانی با مدیریت مناسب بحران، جان مردم را بازیچه گروکشی های اداری و مالی مدیریت شهری و انبوه سازان نکنند و از فرو ریختن کلبه امید و نابودی تنها سر پناه حاشیه نشینان شهر ورامین جلوگیری کنند.

گزارش و عکس: علیرضا مهدی زاده