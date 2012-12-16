ترافیک سنگین در بزرگراهها و خیابانهای شمالی تهران

سرهنگ جمال بذر افشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ترافیک در بزرگراههای پایتخت و مناطق شمالی گفت: هم اکنون ترافیک در خیابانها و معابر شهری منطقه یک و در شمال پایتخت به علت بارش برف سنگین است و تردد خودروها با مشکل مواجه است ضمن اینکه تمامی بزرگراههای پایتخت دارای بار ترافیکی نیمه سنگین هستند.

وی ادامه داد: بزرگراههای یادگار امام و نیایش دارای بار سنگین بوده و با توجه بارش برف و لغزنده شدن معابر سرعت حرکت خودروها کاهش و این امر باعث ایجاد ترافیک شده است.

جانشین رئیس پلیس راهور از رانندگان خواست بدون شتاب و عجله در سطح شهر رانندگی کنند و با توجه به اینکه در بسیاری از معابر شمال شهری و بزرگراهها ترافیک وجود دارد از انجام حرکات خطرناک برای رهایی از ترافیک و بر هم زدن نظم عبور و مرور خودداری کنند.

بذر افشان با اعلام اینکه از ساعت های ابتدایی صبح نیروهای پلیس در سطح شهر مستقر شده اند، گفت: خوشبختانه باهمکاری خوب شهرداری و نمک پاشی به موقع از یخ زدگی کامل معابر جلوگیری شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام هواشناسی از روز سه شنبه شاهد انباشت آلودگی ها در پایتخت هستیم، افزود: طرحهای تشدید برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا در شهر اجرا و پلیس با اینگونه خودروهای چه دولتی و چه شخصی برخورد و آنها را اعمال قانون می کند.

بذر افشان در خصوص اینکه آیا باز هم محدوده طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد اجرا می شود گفت: اجرای برنامه های محدودیت تردد باید به تصویب کمیته کاهش آلودگی هوای تهران برسد. امروز نیز این جلسه تشکیل می شود در صورتی که کمیته در این رابطه تصمیم گیری کند پلیس آن را اجرامی کند اما تاکنون تصمیم دوباره ای برای اجرای این طرح نداشته ایم.