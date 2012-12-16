عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

غرب آسیا

- حمله به دفتر حزب الوفد در مصر

- حمله انتحاری با اتومبیل بمب گذاری شده به فرودگاه پیشاور در شمال غربی پاکستان، دست کم ۹ کشته و ۳۰ مجروح بر جای گذاشت.

- شمارش نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید ادامه دارد

- مخالفان درمصر دولت این کشور را به تلاش برای تقلب در همه پرسی متهم کردند

- افراد مسلح به مناطق استقرار ارتش سوریه در مرزها با لبنان حمله کردند

آمریکای شمالی

- رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه با سفر به شهر "نیوتاون" در ایالت "کنتیکت"، با خانواده دانش آموزانی که در جریان تیراندازی در این شهر کشته شدند، دیدارمی کند.

- یک فرد مسلح در بیمارستانی در آلاباما اقدام به تیر اندازی کرد و از سوی پلیس کشته شد

روسیه

- تظاهرات در مخالفت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو برگزار شد.

شرق آسیا

- آغاز رای گیری برای انتخابات پارلمانی در ژاپن.