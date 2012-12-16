  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۸:۴۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

غرب آسیا
- حمله به دفتر حزب الوفد در مصر

- حمله انتحاری با اتومبیل بمب گذاری شده به فرودگاه  پیشاور در شمال غربی پاکستان، دست کم ۹ کشته و ۳۰ مجروح بر جای گذاشت.

- شمارش نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید ادامه دارد

- مخالفان درمصر دولت این کشور را به تلاش برای تقلب در همه پرسی متهم کردند

- افراد مسلح به مناطق استقرار ارتش سوریه در مرزها با لبنان حمله کردند

آمریکای شمالی
- رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه با سفر به شهر "نیوتاون" در ایالت "کنتیکت"، با خانواده دانش آموزانی که در جریان تیراندازی در این شهر کشته شدند، دیدارمی کند.

- یک فرد مسلح در بیمارستانی در آلاباما اقدام به تیر اندازی کرد و از سوی پلیس کشته شد

روسیه
- تظاهرات در مخالفت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو برگزار شد.

شرق آسیا
- آغاز رای گیری برای انتخابات پارلمانی در ژاپن.

کد مطلب 1767062

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