عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

غرب آسیا
- حمله به دفتر حزب الوفد در مصر
- حمله انتحاری با اتومبیل بمب گذاری شده به فرودگاه پیشاور در شمال غربی پاکستان، دست کم ۹ کشته و ۳۰ مجروح بر جای گذاشت.
- شمارش نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید ادامه دارد
- مخالفان درمصر دولت این کشور را به تلاش برای تقلب در همه پرسی متهم کردند
- افراد مسلح به مناطق استقرار ارتش سوریه در مرزها با لبنان حمله کردند
آمریکای شمالی
- رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه با سفر به شهر "نیوتاون" در ایالت "کنتیکت"، با خانواده دانش آموزانی که در جریان تیراندازی در این شهر کشته شدند، دیدارمی کند.
- یک فرد مسلح در بیمارستانی در آلاباما اقدام به تیر اندازی کرد و از سوی پلیس کشته شد
روسیه
- تظاهرات در مخالفت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو برگزار شد.
شرق آسیا
- آغاز رای گیری برای انتخابات پارلمانی در ژاپن.
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