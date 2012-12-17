شاهرخ کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های آتی فدراسیون تنیس اظهار داشت: شب گذشته تیم ملی دختران نوجوان کشورمان برای شرکت در مسابقات زیر 14 سال آسیا به قطر اعزام شدند و هفته آینده هم تیم پسران را به این مسابقات اعزام خواهیم کرد. البته از تیم‌های بزرگسالان آقایان و بانوان کشورمان هم برای حضور در مسابقات "فدکاپ" و دیویس‌کاپ" دعوت شده است که هنوز در این خصوص تصمیم‌گیری نکردیم.



وی در خصوص مسابقات قطر تاکید کرد: باید دید چه شرکت کننده‎هایی از کشورهایی در این مسابقات حضور پیدا می‌کنند. در حال حاضر شانس اول قهرمانی را به "صبا نجفی" تنیس‌باز نوجوان ایرانی داده‌اند. وقتی چنین موضوعی باشد فکر‌می‌کنم ارزیابی من از مسابقات دیگرخیلی مهم نباشد.



"کمر همت را بسته‌ایم تا جایی که امکان دارد بازیکنان نوجوان کشورمان از هیچ مسابقه ای جا نمانند." دبیر فدراسیون تنیس با بیان این موضوع در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: اگر دقت کنید خواهید دید طی 2 سال گذشته بیشترین اعزام‌ها برای رده‌های سنی نوجوانان بوده است و به همین دلیل است که هم اکنون وضعیت این تنیسورها بهتر شده است.



وی در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون قصد استخدام مربی خارجی را برای تیم‌های ملی ندارد؟ گفت: برای رده سنی بزرگسالان با توجه به اینکه مربیان خارجی نمی‌توانند در مسابقات دیویس کاپ و فدکاپ روی نیمکت تیم بشینند، استخدام آنها فایده‌ای ندارد.



کشاورز ادامه داد: استخدام مربی برای رده‌های سنی پایه در شرایط فعلی نقطه شروع خوبی نیست، چرا که در حال حاضر وضعیت ارزی پایدار نبوده و مسابقات ما هم نزدیک است. با توجه به قوانین موجود در مسابقات مذکورمربیان تیم‌های ملی باید هم ‌ملیت ورزشکاران باشند. با تمام این تفاسیر در این مقطع استخدام و حضور مربیان خارجی خیلی اثرگذار نیست.



وی در خصوص اظهارات شاهین خالدان مبنی بر اینکه کسی در فدراسیون پاسخگوی او نیست، تاکید کرد: او تمام صحبت‌هایش را تکذیب کرد و گفت که چنین صحبتی انجام نداده است. وی اعلام کرده بود که اجازه ورود من به فدراسیون را نمی‌دهند؛ اما شما یک بار به فدراسیون تشریف بیاورید و ببینید که اصلا کسی هست که جلو شما را بگیرد.