تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بدنبال بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و بارش برف در نواحی پنجگانه تبریز،اسکووشهرجدیدسهند، کلیبر،هوراند، ایلخچی ،خواجه، خسرو شاه، و بستان آباد مدارس پیش دبستانی وابتدایی نوبت صبح و بعدازظهر امروز یکشنبه تعطیل است.



رشید رضایی افزود: در شهر زلزله زده ورزقان مدارس تمام مقاطع تحصیلی نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل اعلام می شود. و در بخش مهربان فقط در نوبت صبح مدارس پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.

رضایی همچنین از تعطیلی مقاطع پیش دبستانی ،ابتدایی و راهنمایی در شهرستان مراغه فقط در نوبت صبح خبر داد.