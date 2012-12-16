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۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۸:۲۹

تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بدنبال بارش برف

تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بدنبال بارش برف

تبریز-خبرگزاری مهر: به علت بارش برف و برودت هوا امروز برخی مدارس شهر تبریز و بعضی شهرستانها از سوی آموزش و پرورش استان تعطلیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و بارش برف در نواحی پنجگانه تبریز،اسکووشهرجدیدسهند، کلیبر،هوراند، ایلخچی ،خواجه، خسرو شاه، و بستان آباد مدارس پیش دبستانی وابتدایی نوبت صبح و بعدازظهر امروز یکشنبه تعطیل است.

رشید رضایی افزود: در شهر زلزله زده ورزقان مدارس تمام مقاطع تحصیلی نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل اعلام می شود. و در بخش مهربان فقط در نوبت صبح مدارس پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.

رضایی همچنین از تعطیلی مقاطع پیش دبستانی ،ابتدایی و راهنمایی در شهرستان مراغه فقط در نوبت صبح خبر داد.

کد مطلب 1767065

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