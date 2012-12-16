به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و روانشناسی کودک و نوجوان، عصر و شامگاه شنبه با حضور معاون پرورشی و رئیس گروه مشاوره و هدایت تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، مدیر و معاونان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت و همچنین جمعی از مدیران، معلمان و مشاوران آموزشگاه های شهرستان، در سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش پاکدشت برگزار شد.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در این نشست، با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی جایگاه خود را در میان کشورهای دنیا پیدا کرده است و پایگاه بیداری اسلامی را در کشورهای دیگر جهان ایجاد کرده است، اظهار داشت: دشمن برای کشور ما در زمینه های سیاسی اقتصادی اجتماعی و دیگر موضوعات برنامه های بسیار گوناگونی دارد.

محمدجواد آخوندی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی باید آمادگی داشته باشد تا از تمام ظرفیت های موجود در سیستم آموزش و پرورش در جهت به روز رسانی افکار جامعه استفاده کند.

مهم تر از نوشتن سند تحول، اجرای آن است

وی با اشاره به اینکه مدتی است که سند تحول آموزش و پرورش نوشته شده، اظهار داشت: مهم تر از نوشتن سند تحول، اجرای آن است که باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ادامه داد: مهم ترین وظیفه آموزش و پرورش و سند تحول رویکرد تغییر راهکارها و روشهای موجود است.

آخوندی در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: بیشتر از معماری و ساخت فضای آموزشی باید نگاه تعلیم و تربیت باید نظارت های راهبردی در حوزه آموزش و پرورش وجود داشته باشد.

وی پیرامون تأثیر بسیار بالای دایره ارزیابی عملکرد ادامه داد: باید نگاه ارزشیابی ها بر این باشد که خروجی های این گونه فعالیت ها همه در تعلیم و تربیت و پیشبرد اهداف نظام آموزشی مؤثر خواهد بود.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: باید نگاه مثبت به مشاور و مشاوره وجود داشته باشد.

وی در همین زمینه ادامه داد: اگر امروز نگاه به مشاوره نگاه خوبی نیست، ما نتوانستیم این نگاه را خوب برای دانش آموزان جا بیاندازیم؛ اعتقاد ما بر این است که اتفاقاتی خوبی که در حیطه مشاوره در مدارس ما می افتد، از برکت های استفاده از ظرفیت های مشاوره در مدارس است.

آخوندی در پایان تصریح کرد: مدیر، معاون، مربی پرورشی و مشاور باید در کنار هم در راستای پیشبرد اهداف نظام آموزش و پرورش گام بردارند.

تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج ارزشها برساند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت نیز در این نشست اظهار داشت: تعلیم و تربیت صحیح می تواند فرد را به اوج ارزشها برساند و یا اینکه وی را به سقوط بکشاند.

محمدرضا جوادی افزود: از این رو مکتب اسلام برای تربیت در تمام مراحل و مقاطع زندگی دستورهای ویژه ای داده است تا انسان از کانون خانواده و در آغوش والدین و معلم و فرهنگ، تعلیم و تربیت مناسب و لازم را ببیند و برای مراحل عالی تر زندگی انسانی آماده شود و پرورش یابد.

وی تأکید کرد: تعلیم و تربیت از آغاز زندگی بشر بر فراز کره خاکی و تصرف او در طبیعت و تأثیر وی در جامعه وجود داشته است و همواره شناسایی نیازهای مادی و معنوی انسان و روش ارضای آنها از طریق تعلیم و تربیت به دست می آمده و به نسل بعد منتقل شده تا رفته رفته دامنه ی این شناخت به رشد و تکنولوژی امروز رسیده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت ادامه داد: تعلیم و تربیت، اعم از رسمی و غیر رسمی یا عمدی و غیر عمدی، نه تنها می تواند در رشد اخلاقی، عقلانی، رفتاری حتی جسمانی فرد مؤثر باشد بلکه وسیله ای در جهت رفع نیازهای حقیقی و مصالح اجتماعی به شمار می آید.

وی بیان داشت: نقش تعلیم نه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادی و معنوی فرد متوقف و محدود نمی شود، بلکه تمام شئون اجتماعی او را دربر می گیرد و عامل رشد و تحول اساسی جامعه می گردد؛ لذا مشخصه یک جامعه سالم و رشد یافته، تنها داشتن موقعیت جغرافیایی خوب و معادن متنوع و منابع مالی نیست بلکه نظام تعلیم و تربیت زنده و مترقی است.

جوادی تأکید کرد: این نظام تعلیم و تربیت زنده و مترقی، انسانهایی آزاده و مستقل، خلاق، مبتکر و تلاشگر می سازد تا جامعه را در زمینه های علوم، صنایع، اقتصاد، سیاست و.... از عقب ماندگی نجات دهند، زیرا همه اصلاحات و فعالیتها، به وسیله اندیشه و تلاش انسان انجام می گیرد.