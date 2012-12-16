فرهاد تیموری در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش اعظمی از فعالیت‌های استاندارد و شاید بخش اصلی و زیربنایی استاندارد و استانداردسازی د به کارهای پژوهشی که در قالب تدوین استانداردهای ملی عینیت پیدا می‌کند، مربوط است.

تیموری با اشاره به اینکه پژوهش‌ها به صورت کلی به سه دسته پژوهش‌های کاربردی، بنیادی و پژوهش‌های توسعه‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند، اظهار داشت: در عصر کنونی و در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مطرح شده، تنها پژوهش‌های کاربردی می‌تواند در تحقق این پیام و عبور از تحریم اقتصادی مورد استفاده و عنایت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تدوین استانداردهای ملی بخش مهمی از پژوهش‌های کاربردی هستند، گفت: این استانداردها پس از اجماع اهل فن و تجربه و علم و اندیشه به صورت استاندارد ملی مورد تصویب قرار گرفته و برای استفاده عموم منتشر می‌شود.

تیموری اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم در بحث تولید ملی و ارتقا کیفیت محصولات تولیدی کشور اقدامات ریشه‌ای و بنیادی انجام دهیم باید زمان بیشتری را صرف تدوین استانداردهای ملی و فعالیت‌های اینچنینی کنیم.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان اظهار داشت: ارتباط بین صاحبان علم و اندیشه و سرمایه‌های فکری کشور با مجموعه بخش صنعت و تولید مقدمه بسیار مستحکمی برای پژوهش‌های بنیادی است و در نهایت نیز این پژوهش‌ها به سمت پژوهش‌های کاربردی و تدوین استانداردها می رود.

وی افزود: باید موضوعات مرتبط با نیازهای روز اقتصادی کشور در بخش تولید ملی شناسایی و برای ارتقا و بهبود کیفیت محصولات تولیدی کشور گام‌های بنیادینی که بخش اعظم آن در بخش تدوین استانداردهای ملی است، برداشته شود.

تیموری گفت: اگر تحقیقات و پژوهش‌های بنیادی به نیازهای روز صنعت و اقتصاد کشور گره زده شود، به صورت حتم منشأ تحول و آینده بهتر برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: اگر پایان نامه‌های دانشجویان را در مقاطع مختلف به مبحث استاندارد و استانداردسازی و تدوین استانداردها گره بزنیم این امر نیز می‌تواند شروع بسیار خوبی برای رسیدن به اهدافی که هم در برنامه پنجم توسعه و هم در برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور در نظر گرفته شده باشد.