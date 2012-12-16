به گزارش خبرنگار مهر، همایش فارسی‌زبانان شنبه شب 25 آذر ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون وزیر فرهنگ افغانستان و رئیس دانشگاه هنر تاجیکستان در محل موسسه فرهنگی اکو برگزار شد.

در ابتدای این مراسم حجت‌الله ایوبی رئیس موسسه فرهنگی اکو در سخنانی با اشاره به اینکه زبان هنر ادبیاتی است که می‌توان با آن با تمام جهانیان حرف زد، اظهار کرد: حرف شیرین ملت ایران، زبان و فرهنگ آنها است. این زبانی است که می‌توانیم با آن ریشه‌هایمان را بیابیم و به قول شمس تبریزی به کمک آن به درختی تکیه کنیم که داشتنش موجب می‌شود همه شاخه‌های آن درخت هم متعلق به ما باشد.

وی همچنین به برنامه‌های همایش فارسی‌زبانان اشاره کرد و گفت: کتاب «فارسی ناشنیده» که امشب از آن رونمایی می‌شود حاصل یک دهه تلاش حسن انوشه است که یک دایره المعارف برای واژه‌گزینی درست در کشورهای فارسی است.همچنین اپرای مولانا نوشته لوریس چکناوارایان هم اثری است که به گفته نویسنده اش از شروع تالیف آن تا به امروز منجر به دگرگونی زندگی او شده است.

ایوبی همچنین به ترجمه مثنوی معنوی به زبان روسی اشاره کرد و گفت: این کتاب به کمک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رایزنی فرهنگی ایران در روسیه با مقدمه مشروح محمد علی موحد منتشر شده است و به جامعه بزرگ کتابخوان روسیه تقدیم می شود که شمارگان انتشار 500 تا 700 هزار نسخه ای کتاب برایشان طبیعی است.

در ادامه این مراسم و پس از اجرای ارکستر مجلسی به رهبری چکناواریان از کتاب اپرای مولانا نوشته این موسیقی‌دان با حضور وزیر فرهنگ ایران رونمایی شد.

چکناواریان: کار من نت‌نویسی است نه سخنرانی

چکناواریان در سخنانی پس از رونمایی از این کتاب با اشاره به اینکه کار او نت‌نویسی است نه سخنرانی گفت: همه ما ایرانیان با مولانا عجین هستیم من هم همیشه دوست داشتم اپرایی در وصف او بنویسم تا اینکه سرانجام آقای ایوبی خواهش من را پذیرفت سفارش آن را پذیرفت که در زندگی من یکی از بزرگترین اتفاقات است.

وی افزود: این اپرا 5 صحنه دارد که بر اساس اشعار مولانا نوشته شده است و 95 درصد این کتاب را تشکیل می دهد و مابقی آن هم داستانهایی است که درباره مولانا شنیده ایم.

وی ابراز امیدواری کرد در زمان حیات‌اش و با همکاری موسسه اکو این اپرا اجرا شود.

در ادامه این مراسم سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فرهنگ مشترک میان کشورهای فارسی زبان در منطقه گفت: شخصیتهای ادب فارسی فراتر از قومیتها و مرزها هستند در واقع آنها افرادی هستند که جهانیان با بهره از آنها به حقیقت خود باز می‌گردند.

وی همچنین به موسسه فرهنگی اکو اشاره کرد و گفت: این موسسه گام‌های بلندی در توسعه همکاری کشورهای فارسی‌زبان منطقه برداشته است و امیدواریم به زودی شاهد توسعه این فعالیتهای در سطح وسیعتر و جهانی نیز باشیم.

حسینی همچنین با اشاره به دیدار خود با وزیر فرهنگ روسیه گفت: وی به ما پیشنهاد کرد که آثار سینمایی خود را در کشور روسیه و در تلویزیون آنجا به نمایش در آورند و همچنین این آثار در کتابهای درسی نیز معرفی شود. من نیز در جلسه ای که امروز با آقای ضرغامی داشتم او هم اعلام آمادگی کرد که این اتفاق در رسانه ملی ایران نیز رخ دهد.