کشف یک تن مواد منفجره در دمشق/ حمله افراد مسلح به مردم و مراکز دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری از کشف خودرویی در دمشق خبر دادند که حامل یک تن مواد منفجره بود.



یگانهای متخصص سوریه، این خودروی بمبگذاری شده را که حامل یک تن مواد منفجره با قدرت انفجاری شدید بود، در منطقه برزه دمشق خنثی کردند.



گروههای برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه قصد داشتند این خودروی بمبگذاری شده را در یک بازار شلوغ منفجر کنند.



هلاکت ‌دهها فرد مسلح



افراد مسلح تروریستهای مسلح در سوریه در حالی که شعارهای طایفه‌ای و تفرقه‌انگیز سر می‌دادند به مراکز دینی حمله کردند و ارتش سوریه نیز توانست دهها نفر از آنها را به هلاکت برساند. افراد مسلح موسوم به "ارتش آزاد سوریه" به روستایی در منطقه "جسر الشغور" در حومه استان "ادلب" در شمال سوریه حمله و عبادتگاه ها و مراکز دینی را ویران کردند.



افراد مسلح، در حالی که شعارهای طایفه‌ای و تفرقه‌انگیز سر می دادند، اقدامات تروریستی خود را پیروزی بر نظام بشار اسد قلمداد کردند.



در همین حال، ساکنان برخی روستاها در استان حمص نیز اعلام کردند مردم به علت اقدامات تروریستی افراد مسلح با مشکلات و رنجهای زیادی روبرو هستند و در شهرک "راح" بر اثر کشتار و جنایت تروریستها نزدیک به صد و پنجاه نفر از مردم کشته شدند.



در همین حال، نیروهای ارتش سوریه حملات افراد مسلح را به اردوگاه "الیرموک" در استان دمشق دفع کردند و د‌ها نفر از افراد مسلح را نیز در استان حلب به هلاکت رساندند

هلاکت سرکرده گروهک لواء التوحید در حلب



شبکه العالم از هلاکت یوسف الجادر ملقب به ابو فرات، سرکرده گروهک تروریستی موسوم به "لواء التوحید" در حومۀ حلب خبر داد.