  1. بین الملل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

شلیک 50 گلوله مردم کالیفرنیا را به وحشت انداخت

شلیک 50 گلوله مردم کالیفرنیا را به وحشت انداخت

پلیس آمریکا اقدام به بازداشت فردی کرد که با شلیک 50 گلوله در پارکینگ فروشگاهی در جنوب کالیفرنیا موجب وحشت حاضرین شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، افرادی که روز گذشته با استفاده از تعطیلات آخر هفته برای خرید به فروشگاهی در جنوب کالیفرنیا رفته بودند با صدای شلیک های پی در پی به وحشت افتادند.

"مارکوس گارولا" باغبان 42 ساله توسط پلیسی که در حال گشت زنی در نزدیکی فروشگاه "فشن آیلند" بود به جرم شلیک های پی در پی گلوله در پارکینگ این فروشگاه بازداشت شد.

در این حادثه هیچ کس مجروح نشد اما شلیک پی در پی 50 گلوله موجب ترس و وحشت مردم کالیفرنیا شد به ویژه آنکه این حادثه یک روز بعد از حادثه دلخراش کشته شدن 26 نفر در یک کودکستان در کانکتی کات رخ داد.   

کد مطلب 1767093

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