نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در اراک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ دبیر کمیته نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی شامگاه روز شنبه افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه ارایه دستاوردهای علمی در کنار دستاوردهای صنعتی است.



دکتر علی نیازی با بیان اینکه در نمایشگاه هفته پژوهش امسال بخش صنعت نیز با ۱۲ غرفه در کنار بخش دانشگاهی حضور دارد٬ گفت: در این نمایشگاه مقالات چاپ شده در مجله های بین المللی، تالیفات، اختراعات، طرح های تحقیقاتی، نوآوری و پایان نامه های دانشجویان در 50 غرفه به نمایش در آمده است.

این نمایشگاه در قالب ۵۰ غرفه



دبیر کمیته نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی با اشاره به اینکه برای اولین سال این نمایشگاه در قالب ۵۰ غرفه افتتاح شد٬ اضافه کرد: مسوولیت برگزاری این نمایشگاه از سوی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی برعهده دانشگاه آزاد اسلامی اراک است.



نیازی ادامه داد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تولیدات علمی با حضور دانشگاه اراک، آزاد اسلامی، علوم پزشکی، علم و صنعت و پیام نور اراک، واحد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، مرکز تحقیقات کشاورزی، جهاد دانشگاهی و فرماندهی انتظامی استان مرکزی گشایش یافت.

این نمایشگاه با تشکیل شش کمیته گشایش یافت



وی با بیان اینکه این نمایشگاه با تشکیل شش کمیته گشایش یافت٬ اظهار کرد: کمیته نمایشگاه ها٬ کمیته انتخاب پژوهشگران برتر٬ کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات٬ کمیته سخنرانی ها٬ کمیته بازدیدها و کمیته فن بازار از جمله این کمیته ها است.



دبیر کمیته نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی پژوهش را از ابرازهای مناسب برای رسیدن به رشد و توسعه همه جانبه کشور دانست و بر توجه بیش از پیش به این مهم تاکید کرد.



نیازی نقش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تولیدات علمی را در ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش، شناسایی و عرضه یافته های پژوهشی، بسترسازی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی و برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشگران و مسئولان موثر عنوان کرد.



دبیر کمیته نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان مرکزی در پایان از برگزاری جشنواره پژوهش بعد از هفته پژوهش خبر داد و افزود: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و تولیدات علمی از ۲۵ آذر ماه تا 30 این ماه به منظور ارایه دستاورد های پژوهشی موسسه ها، مراکز آموزشی و صنایع استان مرکزی برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.