فردا آخرین مهلت ثبت نام آزمون سراسری/ پیش بینی ثبت نام 950000 داوطلب

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تا روز گذشته 857 هزار و 326 داوطلب با مراجعه به سامانه سازمان سنجش و تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبت نام نسبت به نام نویسی در این آزمون اقدام کرده اند.

وی خطاب به داوطلبان تاکید کرد: نظر به اینکه ثبت نام برای آزمون سال 92 در پایان روز دوشنبه 27 آذر اتمام می یابد متقاضیان باید هر چه زودتر نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نام خود اقدام کنند.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، آن دسته از داوطلبانی که هنوز موفق به دریافت سوابق تحصیلی خود نشده اند می توانند در روزهای 30 بهمن ماه تا 3 اسفندماه سال جاری در سامانه سازمان سنجش ثبت نام با تاخیر انجام دهند.

توکلی در خصوص پیش بینی تعداد متقاضیان کنکور سراسری تا پایان فردا، خاطرنشان کرد: انتظار می رود تا پایان مهلت ثبت نام، حدود 950 هزار داوطلب برای شرکت در آزمون سراسری اقدام کنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال 92 روزهای 6 ، 7 و 8 تیرماه سال 92 برگزار خواهد شد.