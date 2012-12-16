به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "یادبود جشن جهانی نوروز" شب گذشته شنبه 25 آذرماه در موسسه فرهنگی اکو رونمایی شد.
در این مراسم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، سیفالله صمدیان از مجریان اجرای این جشن و تالیف این کتاب در سخنانی با اشاره به کتاباش اظهار کرد: فرهنگ به نظر من پدیدهای است که اگر دچار سیاستزدگی نشود میتواند به شکل صحیحی با ایجاد یک زبان مشترک و بدون مرزبندی، ملتها را به یکدیگر بشناساند و این کتاب هم بر همین اساس ایجاد شد.
وی افزود: جشن جهانی نوروز برای نخستینبار و برای 11 کشور عضو اکو و در قالب جشنواره هنرهای تجسمی با نام "جشن هنری نوروز" اجرا شد و یکی از موارد استثنایی بود که در آن موسسه فرهنگی اکو به قول خود برای پرداخت هدایای این جشنواره به صورت دلاری عمل کرد و موجب دلگرمی هنرمندان شد.
صمدیان تاکید کرد: در هنگام برگزاری این جشنواره به هیچوجه فکر نمیکردیم که وسعت آثار ارسالی به این جشنواره تا این اندازه فراوان باشد و آثاری به این اندازه درخشان به دستمان برسد. البته در مراسم اختتامیه همین جشنواره نیز رئیس موسسه اکو به ما قول داد که موضوع جشنواره بعدی خانواده باشد و امیدواریم که امسال بتوانیم جشنواره و کتاب بعدی را با این موضوع برگزار و تولید کنیم.
در ادامه این همایش کتاب «فارسی ناشنیده» نوشته حسن انوشه رونمایی شد.
در ابتدای این مراسم مبارز راشدی معاون فرهنگ افغانستان در سخنانی فرهنگ را بزرگترین مولفه انسانی در جامعه بشری دانست که موجب ایجاد اشتراک میان انسانها است و گفت: در منطقه خاورمیانه که سرشار از مولفههای فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی است اعتقادات دینی به عنوان یک اشتراک فرهنگی تاثیر فوقالعادهای دارد و با استفاده از همان میتوانیم تمامی خوشایندهای خودمان را به دنیا معرفی کنیم.
فرهنگ فرصتی برای حرکت به سمت وحدت
راشدی ادامه داد: همه ما باید در مسیر حقیقی گام برداریم که نقطه و هدف آن به سمت یک خالق است و همه تفاوتهای فرهنگی هم به عنوان یک واقعیت در این مسیر پذیرفته شده و جامعه بشری با آن در حال حرکت به یک مسیر مشخص است. همان طور که در برخی از آیات قرآن میخوانیم همه از خداییم و به سمت خدا میرویم. این موضوع حتی در اندیشه مولانا هم در قالب حرکت جوهری انسانها تعریف شده است. معنی تمام این عبارات یعنی تفاوتها باید به رسمیت شناخته شده و سرکوب نشود و پس از آن حرکت به سمت وحدت انجام پذیرد و فرهنگ تنها ابزاری است که میتواند ما را در این مسیر جلو ببرد.
معاون وزیر فرهنگ افغانستان در ادامه به مولانا اشاره کرد و گفت: مولانا از نقاط قوت فارسی زبانان است که پس از سالها هنوز پیام او برای ما و هر آنکه زبان فارسی را میفهمد جذبه دارد. اشعار او بسیاری از مشکلات مزمن روزگار ما را حل میکند چه برسد به مشکلات کلان کشورهایمان را. به همین دلیل معتقدم او را نباید در شعرخوانیها به عشقورزی خلاصه کرد بلکه باید از او در فهم فرهنگ مشترک میان خودمان بهره ببریم. او ثابت کرده که همگان میتوانند یک حرف مشترک را بپذیرند و شیوهای برای فهم حقیقی مفاهیم فرهنگی میان تمامی ملتها ایجاد کرد.
وی همچنین گفت: باور داریم که حرفهای مولانا سرمایه بزرگی است که باید در بسیاری از زمینهها به ویژه در فهم مولفهها و مفاهیم فرهنگی از آن بهره برد تا سهم خشونت و ترور در جامعه امروز ما کمتر شود. مولانا بیش از 10 هزار آیه و روایت در گفتار خود به کار برد و این راز ماندگاری کلام اوست که باید در زندگی ما هم جاری شود. حتی معتقدم دینپژوهان نیز میتوانند زیباییهای دین را از آثار او و دیگر چهرههای فرهنگی کشورهای فارسیزبان استخراج و به جهانیان عرضه کنند و به کمک آن دین ما را از برخی اتهاماتی که به آن وارد میشود مبرا کنند.
وی همچنین با اشاره به قرار داشتن زادگاه مولانا در شهر بلخ افغانستان گفت: مولانا در سرزمینی به دنیا آمد که امروز مشکلات بسیاری دارد و امیدوارم روزی برسد که بتوانیم پیامی را که او برای انتقال آن تلاش کرده است از میان این مشکلات خارج کنیم و به جهانیان ارایه کنیم.
راشدی در انتها تصریح کرد: تاجیکستان، ایران و افغانستان همواره در دل یکدیگر جای دارند و امیدواریم بستری فراهم شود تا بزرگی این سه ملت به صورت مشترک بیشتر نمود پیدا کند.
همچنین در این مراسم محمد مهدی آخوندزاده معاون وزیر امور خارجه از آمادگی این وزارتخانه به منظور معرفی زبان و فرهنگ فارسی در تمام جهان خبر داد.
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