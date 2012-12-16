اوساسونا در غیاب شجاعی متوقف شد/ پیروزی مالاگا و بیلبائو

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا شنبه شب با برگزاری 4 دیدار آغاز شد که در یکی از این دیدارها اوساسونا در خانه ختافه و در حالیکه مسعود شجاعی را حتی روی نیمکت هم نداشت، مقابل میزبان خود به تساوی یک بر یک رضایت داد. کیکه سولا (84) برای اوساسونا و دیه گو کاسترو (90- پنالتی) برای ختافه گل زدند.

در دیگر رقابتها تیم آتلتیک بیلبائو موفق شد یک بر صفر مایورکا را از پیش رو بردارد و مالاگا دو بر صفر از سد سویا بگذرد.

نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:

* ختافه یک - اوساسونا یک

* مایورکا صفر - بیلبائو یک

* گرانادا صفر - رئال سوسیداد صفر

* سویا صفر - مالاگا 2

برنامه ادامه هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیر است:

یکشنبه - 26/09/91

* زاراگوزا - لوانته

* والنسیا - رایووایکانو

* رئال مادرید - اسپانیول

* بارسلونا - آتلتیکومادرید

دوشنبه - 27/09/91

* دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید

* سلتاویگو - رئال بتیس

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 43 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 37 امتیاز

3- رئال مادرید 32 امتیاز

4- مالاگا 28 امتیاز

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18- مایورکا 13 امتیاز

19- اسپانیول 11 امتیاز

20- دپورتیوو 11 امتیاز