  1. ورزش
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۳

هفته شانزدهم لالیگا/

اوساسونا در غیاب شجاعی متوقف شد/ پیروزی مالاگا و بیلبائو

اوساسونا در غیاب شجاعی متوقف شد/ پیروزی مالاگا و بیلبائو

هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا با پیروزی تیم‌های آتلتیک بیلبائو و مالاگا و تساوی اوساسونا بدون مسعود شجاعی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا شنبه شب با برگزاری 4 دیدار آغاز شد که در یکی از این دیدارها اوساسونا در خانه ختافه و در حالیکه مسعود شجاعی را حتی روی نیمکت هم نداشت، مقابل میزبان خود به تساوی یک بر یک رضایت داد. کیکه سولا (84) برای اوساسونا و دیه گو کاسترو (90- پنالتی) برای ختافه گل زدند.

در دیگر رقابتها تیم آتلتیک بیلبائو موفق شد یک بر صفر مایورکا را از پیش رو بردارد و مالاگا دو بر صفر از سد سویا بگذرد.

نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:
* ختافه یک - اوساسونا یک
* مایورکا صفر - بیلبائو یک
* گرانادا صفر - رئال سوسیداد صفر
* سویا صفر - مالاگا 2

برنامه ادامه هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیر است:
یکشنبه - 26/09/91
* زاراگوزا - لوانته
* والنسیا - رایووایکانو
* رئال مادرید - اسپانیول
* بارسلونا - آتلتیکومادرید

دوشنبه - 27/09/91
* دپورتیوو لاکرونیا - وایادولید
* سلتاویگو - رئال بتیس

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 43 امتیاز
2- اتلتیکومادرید 37 امتیاز
3- رئال مادرید 32 امتیاز
4- مالاگا 28 امتیاز
--------------------------
18- مایورکا 13 امتیاز
19- اسپانیول 11 امتیاز
20- دپورتیوو 11 امتیاز

کد مطلب 1767103

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