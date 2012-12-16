احساس مشکلات مردم توسط مدیران در برنامه ریزی های اجرایی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه شنبه در نشست مشترک روحانیان و نخبگان استان کردستان در سنندج اظهار داشت: مدیران عالی کشور در استان ها باید با اقشار مختلف جامعه در ارتباط باشند و جزئیات کامل و دقیق از نحوه زندگی مردم را درک و رصد کنند.

وی با بیان اینکه لمس و احساس مشکلات مردم از نزدیک تصمیم گیری های کلان را بهتر و واقعی تر می کند، عنوان کرد: دین اسلام عملکرد خوب و مناسب از مدیران را ارزشمند می داند و در کنار این دین ایمان و عمل با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه مدیریت و مسئولیت پذیری برابر با منش و معرفت دینی است، افزود: در دین اسلام ناب محمدی حیات طیبه برای انسان ها پیش بینی شده است و در نظام جمهوری اسلامی ایران شعار زندگی، انقلاب و جامعه دینی پیشروی به سوی این حیات طیبه و زندگی به دور از مادیات برای انسان ها است.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه در جامعه کنونی نقش روحانیت برجسته است، بیان کرد: شناخت روحانیان و نخبگان از واقعیت ‌های جامعه منجر به خوب تصمیم گرفتن و خوب اقدام کردن در زمینه‌ های مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی می ‌شود.

وی رسالت روحانیان و نخبگان را شناخت واقعیات جامعه و اطلاع از جزئیات و زوایای مختلف این واقعیت ها برشمرد و ادامه داد: نیاز مردم باید به صورت مستقیم درک شود و عمل صالح نشان ‌دهنده صدق ایمان در بین اهل دین و علم است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: شعار جامعه دینی و اسلامی زندگی خوب، اخلاق پاک و سیاست سالم است که روحانیان در این راستا نقش برجسته ‌ای دارند و می ‌توانند با جلب اعتماد مردم و تدوین مناسب این سبک زندگی زمینه تحقق اهداف دینی و اسلامی را مهیا کنند.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: مردم رای خود را در سال 57 به حکومت دینی، روحانیت و دین اسلام دادند که پیام بزرگی از حقانیت این حکومت دارد که همچنان اثرات آن باقی مانده است.

وی با بیان اینکه جوانان دیندار و پایبند به احکام اسلامی هستند، اظهار داشت: براساس آمار معتبر و نظرسنجی کارشناسی نزدیک به 90 درصد مردم و جوانان تعلقات دینی خود را براساس شاخص های اسلامی حفظ کرده اند که این امر نتیجه عملکرد خوب روحانیت در راستای جذب اعتماد مردمی بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین مدیران و عالمان کشور را لازم به دارا بودن جایگاه و درجه بالای علمی دانست و اشاره کرد: علم، معرفت، تقوا، طهارت نفسانی همگی از خصایص عالمان کشوری است که در نظام اسلامی ایران مدیران و عالمان همگی دارای این خصایص هستند.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه کشور براساس نخبگی شکل گرفته و دارای سلسله مراتب نخبه محور است، بیان کرد: عملا شعار، آرمان و اندیشه و اراده کشور بر مبنای نظر و اندیشه نخبگان است و کشور در چند سال اخیر رشد علمی زیادی را پیموده و اختراعات در رده عالی فاصله ایران را با کشورهای غربی کم کرده است.

وی در پایان یادآور شد: این سرعت بالا از رشد علمی و افزایش و گسترش ابعاد آن در تمامی زمینه ها نیاز به همبستگی، حضور و اتحاد ملت بیدار و آگاه در راستای تلاش و رسیدن به اهداف مقدس نظام را می طلبد.

در ادامه این نشست مشترک روحانیان و نخبگان با رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.